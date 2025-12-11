Dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev

Alle ore 18.45 quinto appuntamento in Conference League per la Fiorentina, impegnata in casa contro la Dinamo Kiev, partita da seguire live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Massimo Marianella, commento Massimo Gobbi; inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol con Dario Massara. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport 251), spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Fiorentina e Dinamo Kiev

La Fiorentina è rimasta imbattuta nei 12 match contro squadre ucraine nelle competizioni europee (8V, 4N), tra cui le sei partite contro la Dinamo Kiev (3V, 3N).

Nessun centrocampista ha segnato più gol nella storia della Conference League rispetto a Rolando Mandragora (otto, come il compagno di squadra Antonin Barak) - in questa edizione della competizione). Solamente l'AEK Atene (12) ha fallito più grandi occasioni create rispetto alla Fiorentina in questa fase campionato della Conference League: 10 (come lo Zrinjski Mostar). Nessuna squadra conta più marcatori diversi della Dynamo Kiev in questa Conference League: sei, come altre sei formazioni. Tuttavia, tra esse quella ucraina è una delle due squadre in cui nessun giocatore ha realizzato più di una rete (una a testa per Guerrero, Kabaiev, Blanuta, Yarmolenko, Buialskyi e Popov), assieme allo Strasburgo. Dopo le ultime due sconfitte subite contro Mainz e AEK Atene, la Fiorentina potrebbe perdere tre partite di fila in una singola edizione delle principali competizioni europee (preliminari inclusi) per la prima volta nella sua storia. Nell'ultima sfida contro l'AEK Atene la Fiorentina non ha segnato e ha interrotto di conseguenza una striscia di 19 incontri consecutivi (preliminari inclusi) con almeno una rete realizzata in Conference League. La Dinamo Kiev non ha vinto le ultime 14 partite contro squadre italiane nelle competizioni europee (4N, 10P), perdendo le ultime cinque senza segnare. La Fiorentina ha perso le ultime due partite di Conference League (1-2 contro il Mainz e 0-1 contro l'AEK Atene), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 20 gare della fase a gironi/campionato della competizione (13V, 5N, 2P). La Dinamo Kiev non ha vinto nessuna delle ultime 13 trasferte nelle maggiori competizioni europee (2N, 11P), dal successo per 1-0 contro il Club Brugge in Europa League nel febbraio 2021. Inoltre, la Dinamo non ha segnato in cinque delle ultime sei gare fuori casa in queste competizioni.