Il calendario delle partite di Conference League

Conference League, il calendario e gli orari delle partite della sesta giornataguida tv
Giovedì 18 dicembre la Conference League su Sky e in streaming su NOW. 18 partite da seguire live anche con Diretta Gol. Alle 21.000 appuntamento con Lausanne Sport-Fiorentina su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 18 dicembre in scena la sesta e ultima giornata della “league phase”, con 18 partite da seguire anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Giovedì alle 21.00, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, appuntamento con la Fiorentina di Paolo Vanoli, impegnata fuori casa contro gli svizzeri del Lausanne-Sport per aggiudicarsi la qualificazione agli ottavi di finale o ai playoff. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.
Conference League, la sesta giornata di League Phase su Sky e NOW
Giovedì 18 dicembre
- Dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini
- ore 21.00: LAUSANNE SPORT-FIORENTINA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ore 21.00: CRYSTAL PALACE-KUPS KUOPIO su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Luca Pellegrini
- ore 21.00: MAINZ-SAMSUNSPOR su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Andrea Consales
- ore 21.00: STRASBURGO-BREIDABLIK su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Walter Topan, Diretta Gol Matteo Viscardi
- ore 21.00: RAYO VALLECANO-KF DRITA su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Matteo Mosconi
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
