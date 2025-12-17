Il calendario delle partite di Conference League

Giovedì 18 dicembre la Conference League su Sky e in streaming su NOW . 18 partite da seguire live anche con Diretta Gol. Alle 21.000 appuntamento con Lausanne Sport-Fiorentina su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 18 dicembre in scena la sesta e ultima giornata della “league phase”, con 18 partite da seguire anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Giovedì alle 21.00, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, appuntamento con la Fiorentina di Paolo Vanoli, impegnata fuori casa contro gli svizzeri del Lausanne-Sport per aggiudicarsi la qualificazione agli ottavi di finale o ai playoff. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.