È l'ultima giornata del girone unico e Vanoli dovrebbe puntare su Dzeko-Piccoli come coppia d'attacco. Tante conferme in mezzo rispetto alla partita col Verona in campionato. Ballottaggio tra i pali. Le probabili della partita live giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

VANOLI: "CONTA SOLO LA FIORENTINA, IO IN SECONDO PIANO"