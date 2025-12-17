Offerte Sky
Losanna-Fiorentina, le probabili formazioni della gara di Conference League

Conference League

È l'ultima giornata del girone unico e Vanoli dovrebbe puntare su Dzeko-Piccoli come coppia d'attacco. Tante conferme in mezzo rispetto alla partita col Verona in campionato. Ballottaggio tra i pali. Le probabili della partita live giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

VANOLI: "CONTA SOLO LA FIORENTINA, IO IN SECONDO PIANO"

Probabili formazioni
Fiorentina
Fiorentina
Tomasso Martinelli
Tomasso Martinelli
Portiere
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale di destra
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
Difensore centrale
Fiorentina
Mattia Viti
Mattia Viti
Difensore centrale di sinistra
Fiorentina
Dodô
Dodô
Esterno destro
Fiorentina
Amir Richardson
Amir Richardson
Mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezzala sinistra
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Esterno sinistro
Fiorentina
Edin Dzeko
Edin Dzeko
Attaccante
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante

La probabile formazione della Fiorentina

352: Martinelli; Pongracic, Marì, Viti; Dodô, Richardson, Fagioli, Mandragora, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Vanoli

  • Diversi cambi per Vanoli rispetto alla partita di campionato persa a Verona: dentro una nuova coppia d'attacco: Dzeko-Piccoli al posto di Kean-Gudmundsson
  • Conferme per Fagioli e Mandragora in mezzo e per Dodo e Parisi sull'esterno. Verso una maglia da titolare Richardson
  • Tra i pali Martinelli (già titolare in Conference contro il Mainz) è in ballottaggio con De Gea

La probabile formazione del Losanna

  • 4-3-1-2: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Sigua, Roche, Custodio; Lekoueiry; Bair, Kana-Biyik. All. Zeidler

