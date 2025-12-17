È l'ultima giornata del girone unico e Vanoli dovrebbe puntare su Dzeko-Piccoli come coppia d'attacco. Tante conferme in mezzo rispetto alla partita col Verona in campionato. Ballottaggio tra i pali. Le probabili della partita live giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
La probabile formazione della Fiorentina
352: Martinelli; Pongracic, Marì, Viti; Dodô, Richardson, Fagioli, Mandragora, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Vanoli
- Diversi cambi per Vanoli rispetto alla partita di campionato persa a Verona: dentro una nuova coppia d'attacco: Dzeko-Piccoli al posto di Kean-Gudmundsson
- Conferme per Fagioli e Mandragora in mezzo e per Dodo e Parisi sull'esterno. Verso una maglia da titolare Richardson
- Tra i pali Martinelli (già titolare in Conference contro il Mainz) è in ballottaggio con De Gea
La probabile formazione del Losanna
- 4-3-1-2: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Sigua, Roche, Custodio; Lekoueiry; Bair, Kana-Biyik. All. Zeidler