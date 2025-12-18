Dove vedere Losanna-Fiorentina

Giovedì alle 21 , su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW appuntamento con la Fiorentina , impegnata fuori casa contro gli svizzeri del Losanna per aggiudicarsi la qualificazione agli ottavi di finale o ai playoff. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Inoltre spazio a Diretta Gol per seguire 18 partite su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

I numeri di Losanna e Fiorentina

Il Losanna e la Fiorentina si incontrano per la prima volta in competizioni ufficiali. La formazione svizzera non è riuscita a vincere nessuna delle sei precedenti gare internazionali (2N 4P) contro avversarie italiane. Il più recente di questi incontri risale all'Europa League 2010/11, quando il Losanna perse entrambi i confronti nella fase a gironi contro il Palermo per 0-1. La Fiorentina ha vinto sette dei 13 incontri nelle competizioni europee contro squadre svizzere (2N 4P) ed è rimasta imbattuta in trasferta (5V 2N). L'ultima trasferta in Svizzera è stata nella fase a gironi di Conference League della scorsa stagione, quando la Fiorentina ha ottenuto una vittoria per 4-2 a San Gallo. Dopo due vittorie iniziali, il Losanna è rimasto senza vittorie per tre partite consecutive (2N 1P), non riuscendo a segnare per due gare di fila. Nel 0-0 contro il KuPS Kuopio, il Losanna ha registrato solo due tiri nello specchio su 21 tentativi. La Fiorentina ha raccolto nove punti (3V 0N 2P) in cinque partite, tre in meno rispetto allo stesso momento della scorsa stagione. I viola hanno perso l'ultima trasferta di Conference League per 2-1 contro il Mainz - due sconfitte consecutive in trasferta in questa competizione sarebbero qualcosa di inedito per i viola. Considerando tutte le competizioni la Fiorentina ha subito gol nelle ultime 11 partite disputate; in una singola stagione i viola non fanno peggio da dicembre 2009-marzo 2010, quando arrivarono a 19 gare consecutive senza clean sheets.

La Fiorentina ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte, considerando tutte le competizioni (12 reti concesse nel periodo); i viola non arrivano ad almeno sei gare esterne con due o più reti subite da novembre 2001-febbraio 2002 (10 in quel caso).