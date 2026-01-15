Dopo la League Phase di inizio stagione, il cammino verso la finale di Conference League riparte domani, 16 gennaio, con i sorteggi della fase playoff. La Fiorentina è tra le squadre che aspettano di sapere chi sarà il proprio avversario: possibile incrocio con l'Omonia dell'ex Jovetic. Il sorteggio prenderà il via alle 13 e sarà trasmesso LIVE su Sky Sport 24 e in streaming su NOW : tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito di skysport.it

Venerdì 16 gennaio è in programma a Nyon il sorteggio della fase playoff della Conference League, in cui sono coinvolte le squadre che hanno chiuso la League Phase iniziale tra il 9° e il 24° posto. Tra queste c'è la Fiorentina (che ha chiuso al 15° posto in classifica), la squadra di Vanoli scoprirà con chi dovrà vedersela per il passaggio agli ottavi di finale. L'appuntamento è fissato alle 13 di venerdì 16 gennaio su Sky Sport 24 e in streaming su NOW: sul sito di skysport.it troverete tutte le news in tempo reale sul sorteggio.