Sorteggi Conference League, dove vedere gli accoppiamenti dei playoff in tv e streaming

la guida

Dopo la League Phase di inizio stagione, il cammino verso la finale di Conference League riparte domani, 16 gennaio, con i sorteggi della fase playoff. La Fiorentina è tra le squadre che aspettano di sapere chi sarà il proprio avversario: possibile incrocio con l'Omonia dell'ex Jovetic. Il sorteggio prenderà il via alle 13 e sarà trasmesso LIVE su Sky Sport 24 e in streaming su NOW: tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito di skysport.it

CONFERENCE LEAGUE, LE SQUADRE QUALIFICATE 

Venerdì 16 gennaio è in programma a Nyon il sorteggio della fase playoff della Conference League, in cui sono coinvolte le squadre che hanno chiuso la League Phase iniziale tra il 9° e il 24° posto. Tra queste c'è la Fiorentina (che ha chiuso al 15° posto in classifica), la squadra di Vanoli scoprirà con chi dovrà vedersela per il passaggio agli ottavi di finale. L'appuntamento è fissato alle 13 di venerdì 16 gennaio su Sky Sport 24 e in streaming su NOW: sul sito di skysport.it troverete tutte le news in tempo reale sul sorteggio.

Il format del sorteggio e dei playoff

  • Nel sorteggio, che comprende 16 squadre, le classificate dalla 9^ alla 16^ posizione (quindi anche la Fiorentina) sono considerate testa di serie, e giocheranno il ritorno in casa: le altre squadre ospiteranno la gara d'andata. 
  • Gli accoppiamenti sono basati su un sistema tennistico: le squadre con la classifica migliore sono abbinate a quelle che hanno chiuso la graduatoria più in basso (la 9^ e la 10^, ad esempio, verranno sorteggiate contro la 23^ e la 24^ classificata) e così via.
  • Al termine del doppio confronto, le vincenti sfideranno le 8 squadre già qualificate ai playoff con un abbinamento simile a quello usato per i sorteggi dei playoff

Fiorentina, le possibili avversarie ai playoff

Partendo dalla 15^ posizione in classifica, la Fiorentina sarà accoppiata con una tra Jagiellonia e Omonia, che hanno chiuso la League Phase rispettivamente in 17^ e 18^ posizione. Lo Jagiellonia, attualmente terzo nel campionato polacco,  è riuscito a strappare un punto allo Strasburgo capolista in Conference durante la League Phase. L'Omonia,  invece, conta nella propria rosa un ex viola ben conosciuto al Franchi: Stefan Jovetic, che a Firenze ha militato per 5 stagioni (dal 2008 al 2013), segnando 35 gol.

Conference League, tutte le combinazioni

  • Losanna (9)/Crystal Palace (10) - Zrinjski( 23)/Sigma Olomuc (24): le vincenti incontreranno Mainz (7) o AEK Larnaca (8) agli ottavi.
  • Lech Poznan (11)/Samsunspor (12) - KuPS (21)/Shkhendija (22): le vincenti incontreranno Shakhtar Donetsk (5) o Rayo Vallecano (6) agli ottavi.
  • Celje(13)/AZ Alkmaar (14) - Noah (19)/Drita (20): le vincenti incontreranno AEK Atene (3) o  Sparta Praga (4)
  • FIORENTINA (15)/Rijeka (16) - Jagellonia (17)/Omonia (18): le vincenti incontreranno Strasburgo (1) o Rakow (2) agli ottavi.
SWITZERLAND SOCCER

Le date della Conference League

  • Fase playoff: 19 e 26 febbraio 2026
  • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
  • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
  • Semifinale: 30 aprile e 7 maggio 2026
  • Finale: 27 maggio 2026

