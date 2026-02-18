Offerte Sky
Conference League, il calendario e gli orari delle partite dei playoff

guida tv

Giovedì 19 febbraio l’andata dei playoff di Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 18.45 Brann-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Giovedì 19 febbraio l’andata dei playoff, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 21 appuntamento in Conference League con la Fiorentina di Paolo Vanoli, che affronterà i polacchi dello Jagiellonia, Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Conference League, l’andata dei playoff su Sky e NOW

Giovedì 19 febbraio

  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

KUPS KUOPIO-LECH POZNAN

NOAH-AZ ALKMAAR

SIGMA OLOMOUC-LAUSANNE-SPORT

ZRINJSKI MOSTAR-CRYSTAL PALACE

  • alle 21.00: JAGIELLONIA-FIORENTINA su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Dario Massara
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

KF DRITA-CELJE

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR

OMONIA NICOSIA-RIJEKA

Gli studi di Conference League

  • Dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
  • Alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

