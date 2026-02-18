Conference League, il calendario e gli orari delle partite dei playoffguida tv
Giovedì 19 febbraio l’andata dei playoff di Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 18.45 Brann-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Giovedì 19 febbraio l’andata dei playoff, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 21 appuntamento in Conference League con la Fiorentina di Paolo Vanoli, che affronterà i polacchi dello Jagiellonia, Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, l’andata dei playoff su Sky e NOW
Giovedì 19 febbraio
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
KUPS KUOPIO-LECH POZNAN
NOAH-AZ ALKMAAR
SIGMA OLOMOUC-LAUSANNE-SPORT
ZRINJSKI MOSTAR-CRYSTAL PALACE
- alle 21.00: JAGIELLONIA-FIORENTINA su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
KF DRITA-CELJE
SHKENDIJA-SAMSUNSPOR
OMONIA NICOSIA-RIJEKA
Gli studi di Conference League
- Dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
- Alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta