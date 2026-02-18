Offerte Sky
Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League

Conference League
©IPA/Fotogramma

La Fiorentina sfida i campioni di Polonia dello Jagiellonia nell'andata dei playoff di Conference League: le due squadre si affronteranno giovedì 19 febbraio alle 21, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Tanto turnover per Vanoli: non ci sono Kean, Dodò, De Gea, Solomon e Gudmundsson mentre sono stati convocati ben otto Primavera. Dal 1' Piccoli, qualche dubbio sugli esterni alti con Harrison e Fazzini al momento verso la titolarità

CONFERENCE LEAGUE, IL CALENDARIO DEGLI SPAREGGI

Probabili Formazioni

Fiorentina
Fiorentina
Luca Lezzerini
Luca Lezzerini
Portiere
Fiorentina
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
Terzino destro
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Centrocampista centrale
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
centrocampista centrale
Fiorentina
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
centrocampista centrale
Fiorentina
Adam Harrison
Adam Harrison
ala destra
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
attaccante centrale
Fiorentina
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
ala sinistra

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-3-3), la probabile formazione: Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli

  • Tanto turnover per la Fiorentina in Polonia: non sono stati convocati Kean, Dodò, De Gea, Solomon e Gudmundsson
  • In attacco ci sarà probabilmente Piccoli, che potrebbe essere sostenuto da Harrison e Fazzini sulle fasce
  • Probabile la difesa a 4 davanti al portiere Lezzerini

La probabile formazione del Jagiellonia

JAGIELLONIA (4-3-3), la probabile formazione: Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Flach, Mazurek, Pozo; Jóźwiak, Baždar, Imaz. All. Siemieniec

  • I polacchi dovrebbero rispondere con lo stesso modulo: un 4-3-3
  • A guidare l'attacco potrebbe esserci Baždar assistito da Jóźwiak e Imaz

