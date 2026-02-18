La Fiorentina sfida i campioni di Polonia dello Jagiellonia nell'andata dei playoff di Conference League: le due squadre si affronteranno giovedì 19 febbraio alle 21, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Tanto turnover per Vanoli: non ci sono Kean, Dodò, De Gea, Solomon e Gudmundsson mentre sono stati convocati ben otto Primavera. Dal 1' Piccoli, qualche dubbio sugli esterni alti con Harrison e Fazzini al momento verso la titolarità

CONFERENCE LEAGUE, IL CALENDARIO DEGLI SPAREGGI