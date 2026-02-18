Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference LeagueConference League
La Fiorentina sfida i campioni di Polonia dello Jagiellonia nell'andata dei playoff di Conference League: le due squadre si affronteranno giovedì 19 febbraio alle 21, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Tanto turnover per Vanoli: non ci sono Kean, Dodò, De Gea, Solomon e Gudmundsson mentre sono stati convocati ben otto Primavera. Dal 1' Piccoli, qualche dubbio sugli esterni alti con Harrison e Fazzini al momento verso la titolarità
Probabili Formazioni
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-3-3), la probabile formazione: Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli
- Tanto turnover per la Fiorentina in Polonia: non sono stati convocati Kean, Dodò, De Gea, Solomon e Gudmundsson
- In attacco ci sarà probabilmente Piccoli, che potrebbe essere sostenuto da Harrison e Fazzini sulle fasce
- Probabile la difesa a 4 davanti al portiere Lezzerini
La probabile formazione del Jagiellonia
JAGIELLONIA (4-3-3), la probabile formazione: Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Flach, Mazurek, Pozo; Jóźwiak, Baždar, Imaz. All. Siemieniec
- I polacchi dovrebbero rispondere con lo stesso modulo: un 4-3-3
- A guidare l'attacco potrebbe esserci Baždar assistito da Jóźwiak e Imaz