Vanoli: "Le vittorie ci aiutano per il campionato"

Fiorentina-Rakow, Vanoli: "Le vittorie in coppa ci aiutano anche in campionato"

FIORENTINA

Successo in rimonta per la Fiorentina, il modo migliore per preparare la delicata trasferta di Cremona: "Tutte le vittorie aiutano a preparare le partite successive. Io e i ragazzi ci teniamo a questa coppa, ma sappiamo che dobbiamo lottare in campionato in una situazione delicata e si deve gestire la rosa". Anche per questa esigenza ha esordito il giovane Riccardo Braschi, in lacrime nel finale: "Sono sentimentale, queste cose mi commuovono"

FIORENTINA-RAKOW 2-1: GOL, HIGHLIGHTS E PAGELLE

Una vittoria in rimonta, i quarti di Conference League un pochino più vicini e l'esordio di un giovane, l'attaccante classe 2006 Braschi, commossosi alla fine della partita: "Quando vede cose queste cose mi emoziono, sono un sentimentale. Ai ragazzi del vivaio dico sempre di tenersi pronti quando li porto in panchina. Ora in Primavera Riccardo avrà gli occhi puntati addosso, pretenderanno qualcosa in più ma lui è uno con la testa sulle spalle. Si è meritato questo esordio e ora lo festeggeremo in ritiro. Mi piace andarci dopo le partite serali, abbiamo un centro sportivo stupendo che ce lo consente. Stare insieme dopo una vittoria è bello e fa morale".

Ranking per club: la Fiorentina vede la top 20

"Ci piacciono le coppe europee, la rosa però va gestita"

Il doppio impegno può succhiare energie, ma dare anche fiducia per conquistare la salvezza in campionato: "Tutte le vittorie aiutano a preparare le partite successive. Il primo tempo è stato ordinato, avremmo dovuto metterci un po’ di qualità in più. Quest’anno ogni errore viene pagato, ma la reazione è stata buona. Ci abbiamo creduto sino in fondo, avevo detto ai ragazzi di prendere spunto dalle partite di Champions sapendo che la qualificazione ce la saremmo giocata in Polonia. Non avremmo mai dovuto staccare la spina". E sicuramente non si può staccare in campionato visto il solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione: "Quando le stagioni nascono storte, non è facile tenerle a galla. Sappiamo che Firenze merita di più, ma al momento sappiamo di dover lottare in una situazione delicata. A me e al gruppo piacciono le competizioni internazionali, sappiamo però di dover gestire la rosa anche in vista del campionato. Stiamo crescendo e avremo ancora alti e bassi, dai quali ci toglieremo ancora grazie al lavoro di tutti e alla fiducia".

