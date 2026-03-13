Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
In programma la 30^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 26^giornata di campionato. Occhi puntati su Arsenal e Manchester City in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 13, a lunedì 16 marzo in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 30^ giornata di Premier League. Sabato in scena cinque partite: alle 16 Sunderland-Brighton (Sky Sport Max) e Burnley-Bournemouth (Sky Sport Mix), mentre alle 18.30 toccherà ad Arsenal-Everton (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e Chelsea-Newcastle (Sky Sport Arena). Alle 21 la sfida tra West Ham e Manchester City (Sky Sport 254). Domenica in programma altre quattro partite: alle 15 il match in ottica Champions tra Manchester United e Aston Villa (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Crystal Palace-Leeds (Sky Sport 257) e Nottingham Forest-Fulham (Sky Sport 258), mentre alle 17.30 sarà la volta di Liverpool-Tottenham (Sky Sport Uno). Chiude la giornata inglese, la sfida tra Brentford e Wolverhampton (Sky Sport Calcio).
BUNDESLIGA - In Germania appuntamento con il ventiseiesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Max, apre la giornata Borussia Mönchengladbach-St. Pauli. Sabato in programma due match: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio) e alle 18.30 Amburgo-Colonia (Sky Sport 257). Domenica alle 15.30 in scena Werder Brema-Mainz (Sky Sport Max), alle 17.30 Friburgo-Union Berlino (Sky Sport 258) e alle 19.30 Stoccarda-Lipsia (Sky Sport Max).
LIGUE 1 – In Francia si torna in campo per la 26^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la partita Olympique Marsiglia-Auxerre (Sky Sport Mix), mentre sabato alle 17 toccherà a Lorient-Lens (Sky Sport 256). Domenica alle 17.15 il match Le Havre-Lione (Sky Sport 257), mentre alle 20.45 da non perdere lo scontro diretto in chiave Europa tra Rennes e Lille (Sky Sport Calcio).
BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Domenica 15 marzo in scena la Baraclays Women’s Super League: alle 13 su Sky Sport Max appuntamento con Aston Villa-Manchester City, con la telecronaca di Federico Zanon.
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme a Paolo Ciarravano sabato e Paolo Di Canio domenica, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma della 30^ giornata
SABATO 14 MARZO
Alle 16
- SUNDERLAND-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Matteo Marceddu
- BURNLEY-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Paolo Redi
Alle 18.30
- ARSENAL-EVERTON, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
- CHELSEA-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Nicola Roggero
Alle 21
- WEST HAM-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport 254
- telecronaca Federico Zancan
DOMENICA 15 MARZO
Alle 15
- MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
- CRYSTAL PALACE-LEEDS, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Nicola Roggero
- NOTTINGHAM FOREST-FULHAM, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Nicolò Ramella
Alle 17.30
- LIVERPOOL-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Massimo Marianella
LUNEDÌ 16 MARZO
Alle 21
- BRENTFORD-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Paolo Ciarravano
BARCLAYS WOMEN'S SUPER LEAGUE
DOMENICA 15 MARZO
Alle 13
- ASTON VILLA-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Federico Zanon
Bundesliga, il programma della 26^ giornata
VENERDÌ 13 MARZO
Alle 20.30
- BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-ST. PAULI, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 14 MARZO
Alle 15.30
- BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 18.30
- AMBURGO-COLONIA, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Christian Giordano
DOMENICA 15 MARZO
Alle 15.30
- WERDER BREMA-MAINZ, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Christian Giordano
Alle 17.30
- FRIBURGO-UNION BERLINO, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Elia Faggion
Alle 19.30
- STOCCARDA-LIPSIA, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Pietro Nicolodi
Ligue 1, il programma della 26^ giornata
OGGI 13 MARZO
Alle 20.45
- OLYMPIQUE MARSIGLIA-AUXERRE, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Matteo Marceddu
SABATO 14 MARZO
Alle 17
- LORIENT-LENS, in diretta su Sky Sport 256
- telecronaca Federico Zanon
DOMENICA 15 MARZO
Alle 17.15
- LE HAVRE-LIONE, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Filippo Benincampi
Alle 20.45
- RENNES-LILLE, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Gianluigi Bagnulo