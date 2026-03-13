Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 30^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 26^giornata di campionato. Occhi puntati su Arsenal e Manchester City in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 13, a lunedì 16 marzo in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 30^ giornata di Premier League. Sabato in scena cinque partite: alle 16 Sunderland-Brighton (Sky Sport Max) e Burnley-Bournemouth (Sky Sport Mix), mentre alle 18.30 toccherà ad Arsenal-Everton (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e Chelsea-Newcastle (Sky Sport Arena). Alle 21 la sfida tra West Ham e Manchester City (Sky Sport 254). Domenica in programma altre quattro partite: alle 15 il match in ottica Champions tra Manchester United e Aston Villa (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Crystal Palace-Leeds (Sky Sport 257) e Nottingham Forest-Fulham (Sky Sport 258), mentre alle 17.30 sarà la volta di Liverpool-Tottenham (Sky Sport Uno). Chiude la giornata inglese, la sfida tra Brentford e Wolverhampton (Sky Sport Calcio).

BUNDESLIGA - In Germania appuntamento con il ventiseiesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport Max, apre la giornata Borussia Mönchengladbach-St. Pauli. Sabato in programma due match: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio) e alle 18.30 Amburgo-Colonia (Sky Sport 257). Domenica alle 15.30 in scena Werder Brema-Mainz (Sky Sport Max), alle 17.30 Friburgo-Union Berlino (Sky Sport 258) e alle 19.30 Stoccarda-Lipsia (Sky Sport Max).

LIGUE 1 – In Francia si torna in campo per la 26^ giornata di Ligue 1. Oggi alle 20.45 la partita Olympique Marsiglia-Auxerre (Sky Sport Mix), mentre sabato alle 17 toccherà a Lorient-Lens (Sky Sport 256). Domenica alle 17.15 il match Le Havre-Lione (Sky Sport 257), mentre alle 20.45 da non perdere lo scontro diretto in chiave Europa tra Rennes e Lille (Sky Sport Calcio).

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Domenica 15 marzo in scena la Baraclays Women’s Super League: alle 13 su Sky Sport Max appuntamento con Aston Villa-Manchester City, con la telecronaca di Federico Zanon.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme a Paolo Ciarravano sabato e Paolo Di Canio domenica, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).