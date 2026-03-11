All'inizio di questa settimana, il direttore operativo della Coppa del Mondo della Fifa Heimo Schirgi ha dichiarato che il torneo è "troppo importante" per essere rinviato a causa dei disordini globali causati dalla guerra tra Stati Uniti e Israele e l'Iran. Ha affermato che la Fifa continua a monitorare attentamente la guerra in Iran. "Fondamentalmente affrontiamo la situazione giorno per giorno e prima o poi troveremo una soluzione", ha affermato Schirgi. "Se la Coppa del Mondo si svolgerà regolarmente? La Coppa del Mondo è troppo grande e speriamo che tutti coloro che si sono qualificati possano partecipare".