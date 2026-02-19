Oggi alle 21, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW appuntamento con la Fiorentina, impegnata fuori casa contro lo Jagiellonia per la gara d'andata dei playoff di Conference League. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol con Dario Massara. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Conference League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Veronica Baldaccini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Inoltre spazio a Diretta Gol per seguire le partite in contemporaneo delle 21 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251).

I numeri di Jagiellonia e Fiorentina

Questo sarà il primo incontro europeo tra Jagiellonia Bialystok e Fiorentina; i viola sono imbattuti nelle quattro trasferte contro avversarie polacche nelle principali competizioni europee (3V 1N), mentre il Jagiellonia non ha mai affrontato una formazione italiana prima d'ora. Il Jagiellonia ha perso solo una delle 12 partite disputate nelle competizioni europee in questa stagione (6V 5N 1P - qualificazioni incluse), sebbene non abbia mai segnato più di un gol in nessuna delle sue sei sfide affrontate della fase a gironi di questa Conference League. Dopo essere rimasto imbattuto nelle sue prime otto gare interne nelle maggiori competizioni europee (6V 2N), il Jagiellonia ha perso contro il Rayo Vallecano nella sua ultima partita casalinga di Conference League (1-2). La Fiorentina ha perso tre delle ultime quattro partite in Conference League (1V), inclusa ciascuna delle ultime due disputate in trasferta. La Fiorentina non ha segnato in due delle ultime tre partite di Conference League: in tutte le precedenti 43 gare nella competizione (preliminari esclusi) ai toscani era capitato in appena tre occasioni - dopo lo 0-1 contro il Losanna, inoltre, la Fiorentina potrebbe rimanere a secco di gol in due incontri di fila per la prima volta nella sua storia nel torneo. Il Jagiellonia ha mantenuto la porta inviolata in due delle sue ultime tre partite di Conference League.