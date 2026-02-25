Giovedì 26 febbraio il ritorno dei playoff di Conference League su Sky e in streaming su NOW . Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Alle 18.45 in campo la Fiorentina, impegnata contro i polacchi dello Jagiellonia (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K). Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Giovedì 26 febbraio il ritorno dei playoff, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol , Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Alle 18.45 appuntamento in Conference League con la Fiorentina di Paolo Vanoli che affronterà i polacchi dello Jagiellonia , Sky Sport Uno e Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara, commento di Fernando Orsi, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Paolo Ciarravano.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Federico Zancan e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.