Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Conference League, calendario e orari delle partite dei playoff

guida tv
©IPA/Fotogramma

Giovedì 26 febbraio il ritorno dei playoff di Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Alle 18.45 in campo la Fiorentina, impegnata contro i polacchi dello Jagiellonia (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K). Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

CONFERENCE LEAGUE, I POSSIBILI INCROCI AGLI OTTAVI

Giovedì 26 febbraio il ritorno dei playoff, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Alle 18.45 appuntamento in Conference League con la Fiorentina di Paolo Vanoli che affronterà i polacchi dello JagielloniaSky Sport Uno e Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara, commento di Fernando Orsi, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Paolo Ciarravano.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Federico Zancan e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta

Conference League, l’andata dei playoff su Sky e NOW

Giovedì 26 febbraio

  • alle 18.45: FIORENTINA-JAGIELLONIA su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • alle 18.45: CELJE-KF DRITA
  • alle 18.45: SAMSUNSPOR-SHKENDIJA
  • alle 18.45: RIJEKA-OMONIA NICOSIA
  • alle 21: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • alle 21: LAUSANNE-SPORT-SIGMA OLOMOUC
  • alle 21: CRYSTAL PALACE-ZRINJSKI MOSTAR
  • alle 21: AZ ALKMAAR-NOAH
  • alle 21: LECH POZNAN-KUPS KUOPIO

Gli studi di Conference League

  • Dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan, Stefano De Grandis e Vittoria Orlando
  • Alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Il calendario delle partite di Conference League

guida tv

Giovedì 26 febbraio il ritorno dei playoff di Conference League su Sky e in streaming...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 26 febbraio il ritorno dei playoff di Europa League su Sky e in streaming...

Flick: 40mila euro di multa per 10' di ritardo

pugno duro

A Barcellona il tedesco Flick non scherza in tema di disciplina: super multe anche per piccoli...

Vanoli: "Un esame di maturità, stiamo crescendo"

fiorentina

L'allenatore della Fiorentina è intervenuto su Sky alla viglia dei playoff di ritorno di...

Sozza per Roma-Juve: gli arbitri della 27^ di A

arbitri serie a

Simone Sozza è stato designato per dirigere Roma-Juventus. Inter-Genoa a Fabbri, Colombo per...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE