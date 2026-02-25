Conference League, calendario e orari delle partite dei playoffguida tv
Giovedì 26 febbraio il ritorno dei playoff di Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Alle 18.45 in campo la Fiorentina, impegnata contro i polacchi dello Jagiellonia (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K). Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Federico Zancan e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, l’andata dei playoff su Sky e NOW
Giovedì 26 febbraio
- alle 18.45: FIORENTINA-JAGIELLONIA su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- alle 18.45: CELJE-KF DRITA
- alle 18.45: SAMSUNSPOR-SHKENDIJA
- alle 18.45: RIJEKA-OMONIA NICOSIA
- alle 21: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- alle 21: LAUSANNE-SPORT-SIGMA OLOMOUC
- alle 21: CRYSTAL PALACE-ZRINJSKI MOSTAR
- alle 21: AZ ALKMAAR-NOAH
- alle 21: LECH POZNAN-KUPS KUOPIO
Gli studi di Conference League
- Dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan, Stefano De Grandis e Vittoria Orlando
- Alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta