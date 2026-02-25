Offerte Sky
Fiorentina-Jagiellonia, le probabili formazioni della partita di Conference League

Conference League
©Ansa

Dopo il 3-0 ottenuto in Polonia, la Fiorentina ospita lo Jagiellonia nel ritorno degli spareggi di Conference League. Vanoli dovrebbe ritrovare Dodò dal 1' (era assente nella gara di andata). In attacco, Piccoli dovrebbe essere il titolare. La partita si giocherà domani alle 18:45 e sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Jagiellonia

LE PAROLE DI VANOLI A SKY

Probabili Formazioni

Fiorentina
Fiorentina
Luca Lezzerini
Luca Lezzerini
Portiere
Fiorentina
Dodô
Dodô
Terzino destro
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Terzino sinistro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista centrale
Fiorentina
Jack Harrison
Jack Harrison
Esterno destro
Fiorentina
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
Trequartista
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Trequartista
Fiorentina
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
Esterno sinistro
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-1-4-1), la probabile formazione: Lezzerini; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. All. Vanoli

  • Due i cambi previsti per Vanoli rispetto alla gara di andata: Dodò dovrebbe tornare come terzino destro
  • Pronta una maglia da titolare anche per Pongracic, al posto di Ranieri
  • In attacco Piccoli supportato da Harrison e Fazzini: Ndour e Fabbian dovrebbero essere i trequartisti

JAGELLONIA (4-2-3-1), la probabile formazione

Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanchuk;  Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu. All. Siemieniec

