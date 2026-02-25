Fiorentina-Jagiellonia, le probabili formazioni della partita di Conference LeagueConference League
Dopo il 3-0 ottenuto in Polonia, la Fiorentina ospita lo Jagiellonia nel ritorno degli spareggi di Conference League. Vanoli dovrebbe ritrovare Dodò dal 1' (era assente nella gara di andata). In attacco, Piccoli dovrebbe essere il titolare. La partita si giocherà domani alle 18:45 e sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Jagiellonia
Probabili Formazioni
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-1-4-1), la probabile formazione: Lezzerini; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. All. Vanoli
- Due i cambi previsti per Vanoli rispetto alla gara di andata: Dodò dovrebbe tornare come terzino destro
- Pronta una maglia da titolare anche per Pongracic, al posto di Ranieri
- In attacco Piccoli supportato da Harrison e Fazzini: Ndour e Fabbian dovrebbero essere i trequartisti
JAGELLONIA (4-2-3-1), la probabile formazione
Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanchuk; Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu. All. Siemieniec