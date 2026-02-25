Dopo il 3-0 ottenuto in Polonia, la Fiorentina ospita lo Jagiellonia nel ritorno degli spareggi di Conference League. Vanoli dovrebbe ritrovare Dodò dal 1' (era assente nella gara di andata). In attacco, Piccoli dovrebbe essere il titolare. La partita si giocherà domani alle 18:45 e sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Jagiellonia

LE PAROLE DI VANOLI A SKY