Fiorentina-Rakow, le probabili formazioni della Conference League

Conference League

La Fiorentina ospita il Rakow nell'andata degli ottavi di Conference League (diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Vanoli fa turnover: riposano tra gli altri De Gea, Dodô e Fagioli. In attacco ancora Piccoli, con Parisi e Fazzini ai suoi lati

LE PAROLE DI VANOLI ALLA VIGILIA

Probabili Formazioni

Fiorentina, la probabile formazione

(4-3-3) Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Parisi, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli

  • Turnover per Vanoli, che ne cambia 6 rispetto al pareggio col Parma
  • In porta gioca Christensen e non De Gea
  • Riposano Dodô in difesa e Fagioli a centrocampo, con Fortini e Fabbian al loro posto
  • In attacco Piccoli al centro dell'attacco con Parisi e Fazzini ai suoi lati

Rakow, la probabile formazione

(3-5-2) Trelowski; Mosor, Ilenic, Racovitan; Svarnas, Pienko, Bulat, Ivi, Repka; Jean Carlos, Braut Brunes. All. Tomczyk

