La Fiorentina ospita il Rakow nell'andata degli ottavi di Conference League (diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Vanoli fa turnover: riposano tra gli altri De Gea, Dodô e Fagioli. In attacco ancora Piccoli, con Parisi e Fazzini ai suoi lati
Probabili Formazioni
Fiorentina, la probabile formazione
(4-3-3) Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Parisi, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli
- Turnover per Vanoli, che ne cambia 6 rispetto al pareggio col Parma
- In porta gioca Christensen e non De Gea
- Riposano Dodô in difesa e Fagioli a centrocampo, con Fortini e Fabbian al loro posto
- In attacco Piccoli al centro dell'attacco con Parisi e Fazzini ai suoi lati
Rakow, la probabile formazione
(3-5-2) Trelowski; Mosor, Ilenic, Racovitan; Svarnas, Pienko, Bulat, Ivi, Repka; Jean Carlos, Braut Brunes. All. Tomczyk