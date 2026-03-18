Il calendario delle partite di Conference League

Giovedì 19 marzo il ritorno degli ottavi di finale di Conference League su Sky e in streaming su NOW . Le partite live da seguire anche con Diretta Gol. Una l'italiana in campo: alle 18.45 Raków Częstochowa-Fiorentina. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Conference League , tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 19 marzo il ritorno degli ottavi di finale, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol , Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 18.45 appuntamento con la Fiorentina di Paolo Vanoli, che sfiderà fuori casa i polacchi del Raków Częstochowa , live su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti; inviata Vanessa Leonardi.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che per l’occasione si alternerà tra Roma e Milano. In diretta dallo stadio Olimpico, Mario Giunta entrerà nel vivo di Roma-Bologna in compagnia di Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi e Alessandro Florenzi. A Vittoria Orlando affidato lo studio in diretta da Milano per analizzare, insieme a Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini, il match della Fiorentina contro il Raków Częstochowa. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Stefano Borghi, Federico Zancan, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.