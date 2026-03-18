Il calendario delle partite di Conference League

Il calendario delle partite di Conference Leagueguida tv
Giovedì 19 marzo il ritorno degli ottavi di finale di Conference League su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche con Diretta Gol. Una l'italiana in campo: alle 18.45 Raków Częstochowa-Fiorentina. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 19 marzo il ritorno degli ottavi di finale, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 18.45 appuntamento con la Fiorentina di Paolo Vanoli, che sfiderà fuori casa i polacchi del Raków Częstochowa, live su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti; inviata Vanessa Leonardi.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che per l’occasione si alternerà tra Roma e Milano. In diretta dallo stadio Olimpico, Mario Giunta entrerà nel vivo di Roma-Bologna in compagnia di Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi e Alessandro Florenzi. A Vittoria Orlando affidato lo studio in diretta da Milano per analizzare, insieme a Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini, il match della Fiorentina contro il Raków Częstochowa. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Stefano Borghi, Federico Zancan, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, il ritorno degli ottavi di finale su Sky e NOW
Giovedì 19 marzo
- alle 18.45: RAKÓW CZĘSTOCHOWA-FIORENTINA su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti; inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
AEK ATENE-CELJE
MAINZ-SIGMA OLOMOUC
AEK LARNACA-CRYSTAL PALACE
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
SPARTA PRAGA-AZ ALKMAAR
SHAKHTAR DONETSK-LECH POZNAN
RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR
STRASBURGO-RIJEKA
Gli studi di Conference League
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi, Alessandro Florenzi e Vittoria Orlando
- alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Stefano Borghi, Federico Zancan, Marco Bucciantini e Lisa Offside
- a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta