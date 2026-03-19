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Rakow-Fiorentina, le probabili formazioni di Conference League

Conference League

Si riparte dal 2-1 del Franchi ottenuto in extremis che permette alla Fiorentina di giocare in Polonia per due risultati su tre che garantirebbero la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Vanoli mischia le carte e conferma Piccoli al centro dell'attacco, con Kean in panchina, e Dodò a destra per l'assenza di Fortni. Probabile il lancio a sinistra di Balbo che potrebbe far rifiatare Parisi. Rakow-Fiorentina sarà trasmessa dalle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport

Probabili Formazioni

Fiorentina
Fiorentina
Oliver Christensen
Oliver Christensen
Portiere
Fiorentina
Dodô
Dodô
Terzino destro
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Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
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Fiorentina
Luís Balbo
Luís Balbo
Terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Centrocampista di destra
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista centrale
Fiorentina
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
Centrocampista di sinistra
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Fiorentina
Adam Harrison
Adam Harrison
Esterno destro
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante
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Fiorentina
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
Esterno sinistro

La probabile formazione della Fiorentina

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Balbo; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli

  • Fra esigenze di qualificazione e turnover Vanoli cerca lo schieramento più affidabile confermando la difesa a 4
  • Dodò costretto agli straordinari per l'assenza di Fortini e le condizioni non ottimali di Gosens. Balbo insidia Parisi a sinistra
  • Kean potrebbe giocare qualche minuto ma Piccoli è confermato al centro dell'attacco

La probabile formazione del Rakow

RAKOW (3-4-2-1): Zych; Mozor, Svarnas, Racovitan; Tudor, Repka, Struski, Ameyaw; Ivi, Makuch; Brunes. All. Tomczyk

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