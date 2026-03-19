Si riparte dal 2-1 del Franchi ottenuto in extremis che permette alla Fiorentina di giocare in Polonia per due risultati su tre che garantirebbero la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Vanoli mischia le carte e conferma Piccoli al centro dell'attacco, con Kean in panchina, e Dodò a destra per l'assenza di Fortni. Probabile il lancio a sinistra di Balbo che potrebbe far rifiatare Parisi. Rakow-Fiorentina sarà trasmessa dalle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport