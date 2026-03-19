Si riparte dal 2-1 del Franchi ottenuto in extremis che permette alla Fiorentina di giocare in Polonia per due risultati su tre che garantirebbero la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Vanoli mischia le carte e conferma Piccoli al centro dell'attacco, con Kean in panchina, e Dodò a destra per l'assenza di Fortni. Probabile il lancio a sinistra di Balbo che potrebbe far rifiatare Parisi. Rakow-Fiorentina sarà trasmessa dalle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Fiorentina
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Balbo; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli
- Fra esigenze di qualificazione e turnover Vanoli cerca lo schieramento più affidabile confermando la difesa a 4
- Dodò costretto agli straordinari per l'assenza di Fortini e le condizioni non ottimali di Gosens. Balbo insidia Parisi a sinistra
- Kean potrebbe giocare qualche minuto ma Piccoli è confermato al centro dell'attacco
La probabile formazione del Rakow
RAKOW (3-4-2-1): Zych; Mozor, Svarnas, Racovitan; Tudor, Repka, Struski, Ameyaw; Ivi, Makuch; Brunes. All. Tomczyk