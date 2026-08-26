De Ketelaere verso una maglia da titolare nella sfida di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Nel tridente con lui Scamacca e Raspadori. Dietro linea a 4: Kossounou e Scalvini al centro della difesa. Di seguito le probabili formazioni. Appuntamento giovedì 27 agosto alle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio