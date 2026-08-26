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Hapoel Tel Aviv-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Conference League

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De Ketelaere verso una maglia da titolare nella sfida di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Nel tridente con lui Scamacca e Raspadori. Dietro linea a 4: Kossounou e Scalvini al centro della difesa. Di seguito le probabili formazioni. Appuntamento giovedì 27 agosto alle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio

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