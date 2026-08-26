Hapoel Tel Aviv-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Conference League
De Ketelaere verso una maglia da titolare nella sfida di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Nel tridente con lui Scamacca e Raspadori. Dietro linea a 4: Kossounou e Scalvini al centro della difesa. Di seguito le probabili formazioni. Appuntamento giovedì 27 agosto alle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio
- Portiere: CARNESECCHI
- Terzino destro: ZAPPACOSTA
- Difensore centrale: KOSSOUNOU
- Difensore centrale: SCALVINI
- Terzino sinistro: BERNASCONI
- Mezzala destra: EDERSON
- Centrocampista centrale: GAETANO
- Mezzala sinistra: PASALIC
- Ala destra: DE KETELAERE
- Attaccante centrale: SCAMACCA
- Ala sinistra: RASPADORI
- De Ketelaere nel tridente con Scamacca e Raspadori
- Difesa a quattro con Zappacosta e Bernasconi sugli esterni, Kossounou e Scalvini al centro
- Centrocampo a 3: ci sono Ederson, Gaetano e Pasalic
- Boateng è la punta dell'Hapoel Tel Aviv
- Dietro di lui Owusu, Alkoukin e Altman
- Difesa a 4: Coco, Moyembo, Chico e Leidner