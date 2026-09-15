 Messi nei convocati dell'Argentina per l'ultima volta: le scelte di Scaloni | Sky Sport
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Messi convocato dall'Argentina per l'ultima volta: le scelte di Scaloni

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Il ct Lionel Scaloni ha comunicato i convocati dell'Argentina per le prossime amichevoli. Nell'elenco ci sono anche Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso, che si uniranno al gruppo soltanto per l'ultimo appuntamento del 6 ottobre. Contro il Benin, al Monumental, è previsto anche il saluto del pubblico argentino a Messi. La lista verrà completata successivamente con i giocatori che militano nel campionato nazionale

LA STORIA DI MESSI CON L'ARGENTINA

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