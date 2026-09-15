Messi convocato dall'Argentina per l'ultima volta: le scelte di Scaloni
Il ct Lionel Scaloni ha comunicato i convocati dell'Argentina per le prossime amichevoli. Nell'elenco ci sono anche Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso, che si uniranno al gruppo soltanto per l'ultimo appuntamento del 6 ottobre. Contro il Benin, al Monumental, è previsto anche il saluto del pubblico argentino a Messi. La lista verrà completata successivamente con i giocatori che militano nel campionato nazionale
- Leo Messi 'torna' tra i convocati dell'Argentina dopo aver annunciato il ritiro dalla Nazionale lo scorso 31 agosto, al termine di un percorso durato oltre vent'anni. Il capitano aveva spiegato di sentire conclusa la sua esperienza con l'Albiceleste dopo l'ultimo Mondiale. Scaloni lo ha inserito nella lista per l'ultima amichevole del 6 ottobre, contro il Benin al Monumental, occasione che permetterà al numero 10 di tornare per un ultimo saluto al popolo argentino
- Sono sette i giocatori della Serie A presenti nella lista di Scaloni: Leonardo Balerdi, Santiago Castro e Matias Soulé della Roma, Nico Paz del Como, Franco Mastantuono della Fiorentina, Nico Gonzalez della Juventus e Lautaro Martinez dell'Inter
- EMILIANO MARTINEZ (Argentina)
- JUAN MUSSO (Atletico Madrid)
- GERONIMO RULLI (Manchester City)
- AGUSTIN GIAY (Palmeiras)
- LEONARDO BALERDI (Roma)
- CRISTIAN ROMERO (Atletico Madrid)
- LISANDRO MARTINEZ (Manchester United)
- JUAN FOYTH (Villarreal)
- FACUNDO MEDINA (Bayer Leverkusen)
- NICOLAS TAGLIAFICO (Olympique Lione)
- ROMÁN VEGA (Zenit)
- ENZO FERNÁNDEZ (Manchester City)
- ALEXIS MAC ALLISTER (Liverpool)
- VALENTÍN BARCO (Chelsea)
- GIOVANI LO CELSO (Betis)
- EXEQUIEL PALACIOS (Ipswich Town)
- RODRIGO DE PAUL (Inter Miami)
- NICO PAZ (Como)
- FRANCO MASTANTUONO (Fiorentina)
- MATÍAS SOULÉ (Roma)
- GIULIANO SIMEONE (Atletico Madrid)
- NICO GONZALEZ (Juventus)
- GIANLUCA PRESTIANNI (Benfica)
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ (Palmeiras)
- SANTIAGO CASTRO (Roma)
- JULIAN ALVAREZ (Atletico Madrid)
- LAUTARO MARTINEZ (Inter)