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Hapoel Tel Aviv-Atalanta, il risultato in diretta LIVE

live CONFERENCE
©Getty

Dopo lo 0-0 di Bergamo, l'Atalanta si gioca il passaggio del turno in Conference League affrontanto al ritorno l'Hapoel Tel Aviv. Si gioca a Miskolc in Ungheria. Sarri con Ksrstovic insieme a Raspadori e Zalewski. Gioca Samardzic, Kolasinac in difesa a sinistra. Diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202), in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Disponibile su SkyGo, anche in HD

HAPOEL-ATALANTA 0-0

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcão, Kraev; Owusu, Altman, Alkoukin; Boateng. All. Barda.

 

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Ederson, Gaetano, Samardzic; Zalewski, Krstovic, Raspadori. All. Sarri

LIVE

18' - Ancora una bellissima azione di Samardzic che semina il panico ai 30 metri e poi viene steso per un calcio di punizione da posizione interessante per l'Atalanta

15' - Sembra aver riguadagnato terreno l'Atalanta che ci prova con Samardzic, il centrocampista si accentra da destra e calcia, conclusione troppo centrale, Tzur para

9' - Buona iniziativa adesso dell'Atalanta con palla in mezzo messa da Samardzic sull'inserimento di Ederson, colpo di testa impreciso

8' - Soffre l'Atalanta in questo avvio di partita, l'Hapoel attacca con insistenza e Altman ci prova ma viene fermato dai difensori nerazzurri

4' - Ci prova subito l'Hapoel con un cross di insidioso di Alkoukin, palla deviata in angolo dalla difesa atalantina

3' - Prova a giocare con coraggio l'Hapoel che palleggia per trovare varchi utili nella metà campo dell'Atalanta

calcio d'inizio!

Hapoel-Atalanta 0-0

Si parte, ci si gioca il passaggio del turno

Le squadre stanno entrando in campo

Ci siamo quasi, tutto pronto per la sfida tra Hapoel e Atalanta

statistiche

Lorenzo Bernasconi, rappresenta l'ennesimo prodotto della floridissima accademia orobica. L'esterno sinistro della Dea lo scorso anno ha collezionato ben 10 presenze in UEFA Champions League.

Domani il sorteggio dell'Europa League

Anche la nuova Europa League è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW per il quadriennio 2027/2031. Scopriamo tutte le possibili avversarie di Milan e Juventus nella fase campionato. Di seguito le fasce verso il sorteggio in programma venerdì 28 agosto (diretta alle 13 su Sky Sport 24)

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Napoli, avversario e calendario in Champions

Massimiliano Allegri riassaggia la Champions League con il Napoli e il calendario lo pone di fronte a due inglesi: Arsenal e Manchester City, con la trasferta all'Etihad da unire a quelle contro il Porto di Farioli, il Villarreal e l'esordiente Sabah

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Roma, avversarie e calendario in Champions

I giallorossi di Gasperini, al ritorno in Champions dopo 8 anni di assenza, troveranno tra gli avversari del loro percorso europeo il Real Madrid di Mourinho e il Psg di Luis Enrique, due ex. In trasferta anche Manchester United, Fenerbahce e Aek Atene: ecco tutti gli incontri in programma

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Inter, avversarie e calendario in Champions

I Campioni d'Italia hanno pescato il Real di Mourinho e il Liverpool (come l'anno scorso) dalla prima 1^ fascia, ostacolo Dortmund e Feyenoord in trasferta, in casa anche Bruges, Shakhtar e Stoccarda

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Como, avversarie e calendario in Champions

I ragazzi di Fabregas, all'esordio assoluto in Champions League, dovranno affrontare Barcellona e il Psg campione d'Europa in carica. Sfida dal grande fascino anche contro il Manchester United, al Sinigaglia pure le partite contro Lipsia e Aek

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Sorteggi Champions, le avversarie delle italiane

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La formazione dell'Hapoel Tel Aviv in grafica

La formazione dell'Atalanta in grafica

La maglia dell'Atalanta per la sfida all'Hapoel

Atalanta, le scelte di formazione

Sarri schiera Krstovic e non Scamacca come riferimento pi avanzato, gioca Zalewski e non De Ketelaere con Raspadori. In difesa Scalvini e Kossonou da centrali e Kolasinac a sinistra. Gioca Samardzic a centrocampo

Champions, ecco le 36 squadre al via

Sono 36 le squadre ammesse nella nuova edizione: conosciamole meglio dalle novità sul mercato agli undici tipo. Ecco tutte le probabili formazioni della Champions al via

Champions League, tutte le formazioni tipo delle 36 squadre partecipanti

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Atalanta-Hapoel Tel Aviv 0-0, highlights. Nessun gol nell'andata del playoff di Conference

Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League, 0-0 che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso Carnesecchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol, negato da Tzur. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio

L'Atalanta non sfonda: 0-0 con l'Hapoel Tel Aviv

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Sorteggi Champions, le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como. Diretta streaming

A Montecarlo si svela la fase campionato della Champions League 2026-2027. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato (Inter e Roma), mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e Psg. Il sorteggio è in diretta su Sky Sport 24, in streaming su SkySport.it e su YouTube

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Atalanta, Sarri: "Sarà dura, ma vogliamo giocare una competizione europea"

L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato a Sky alla vigilia del ritorno del playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv dopo il pareggio dell’andata. "Siamo consapevoli di potercela fare - ha detto -, non sarà una partita facile. De Ketelaere? Devo vedere se metterlo dall'inizio o a gara in corso perché non sappiamo quanto durerà". Scalvini: "Ora molte cose ci vengono automatiche"

Atalanta, Sarri: 'Sarà dura, ma vogliamo giocare una competizione europea'

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• Tutte le partite di Conference League sono su Sky e in streaming su NOW  

• Guarda Hapoel-Atalanta su Sky o in streaming su NOW

Le formazioni ufficiali

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcão, Kraev; Owusu, Altman, Alkoukin; Boateng. All. Barda.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Ederson, Gaetano, Samardzic; Zalewski, Krstovic, Raspadori. All. Sarri

Statistiche e curiosità

Sarri è subentrato alla guida della Dea e l'ex allenatore di Napoli e Lazio ha iniziato la stagione senza sconfitte.

Atalanta vittoriosa in campionato alla prima giornata

Dopo il pareggio contro l'Hapoel, l'Atalanta ha iniziato il campionato nel fine settimana, ospitando il Sassuolo a Bergamo nella prima giornata di Serie A.Giacomo Raspadori e Nikola Krstovic sono andati entrambi a segno nella vittoria per 2-1 dei padroni di casa, e Sarri ora cercherà un risultato simile in Europa.

Come sono arrivate Hapoel e Atalanta a questo punto

Mentre l'Atalanta è entrata direttamente nei playoff - l'ultimo turno prima della fase a gironi - l'Hapoel ha già superato due turni preliminari di Conference League per arrivare a questo punto.Dopo aver eliminato il Ludogorets al secondo turno, ha sconfitto il GKS Katowice per 3-2 complessivamente al terzo turno, nonostante la sconfitta nella gara di ritorno.

L'Hapoel ha concluso la scorsa stagione al quarto posto della Premier League israeliana

L'Hapoel ha concluso la scorsa stagione al quarto posto nella Premier League israeliana, coronando il ritorno nella massima divisione dopo la retrocessione del 2024.

Weekend di riposo per l'Hapoel

Dopo la trasferta in Italia, la squadra di Elyaniv Barda - che ha recentemente battuto l'Ironi Kiryat Shmona nelle semifinali di Coppa Toto - ha avuto il weekend libero per recuperare e prepararsi alla gara di ritorno in casa.

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