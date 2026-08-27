Hapoel-Atalanta 0-0
Si parte, ci si gioca il passaggio del turno
Dopo lo 0-0 di Bergamo, l'Atalanta si gioca il passaggio del turno in Conference League affrontanto al ritorno l'Hapoel Tel Aviv. Si gioca a Miskolc in Ungheria. Sarri con Ksrstovic insieme a Raspadori e Zalewski. Gioca Samardzic, Kolasinac in difesa a sinistra. Diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202), in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Disponibile su SkyGo, anche in HD
HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcão, Kraev; Owusu, Altman, Alkoukin; Boateng. All. Barda.
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Ederson, Gaetano, Samardzic; Zalewski, Krstovic, Raspadori. All. Sarri
18' - Ancora una bellissima azione di Samardzic che semina il panico ai 30 metri e poi viene steso per un calcio di punizione da posizione interessante per l'Atalanta
15' - Sembra aver riguadagnato terreno l'Atalanta che ci prova con Samardzic, il centrocampista si accentra da destra e calcia, conclusione troppo centrale, Tzur para
9' - Buona iniziativa adesso dell'Atalanta con palla in mezzo messa da Samardzic sull'inserimento di Ederson, colpo di testa impreciso
8' - Soffre l'Atalanta in questo avvio di partita, l'Hapoel attacca con insistenza e Altman ci prova ma viene fermato dai difensori nerazzurri
4' - Ci prova subito l'Hapoel con un cross di insidioso di Alkoukin, palla deviata in angolo dalla difesa atalantina
3' - Prova a giocare con coraggio l'Hapoel che palleggia per trovare varchi utili nella metà campo dell'Atalanta
Si parte, ci si gioca il passaggio del turno
Le squadre stanno entrando in campo
Ci siamo quasi, tutto pronto per la sfida tra Hapoel e Atalanta
Lorenzo Bernasconi, rappresenta l'ennesimo prodotto della floridissima accademia orobica. L'esterno sinistro della Dea lo scorso anno ha collezionato ben 10 presenze in UEFA Champions League.
Massimiliano Allegri riassaggia la Champions League con il Napoli e il calendario lo pone di fronte a due inglesi: Arsenal e Manchester City, con la trasferta all'Etihad da unire a quelle contro il Porto di Farioli, il Villarreal e l'esordiente Sabah
I giallorossi di Gasperini, al ritorno in Champions dopo 8 anni di assenza, troveranno tra gli avversari del loro percorso europeo il Real Madrid di Mourinho e il Psg di Luis Enrique, due ex. In trasferta anche Manchester United, Fenerbahce e Aek Atene: ecco tutti gli incontri in programma
I Campioni d'Italia hanno pescato il Real di Mourinho e il Liverpool (come l'anno scorso) dalla prima 1^ fascia, ostacolo Dortmund e Feyenoord in trasferta, in casa anche Bruges, Shakhtar e Stoccarda
I ragazzi di Fabregas, all'esordio assoluto in Champions League, dovranno affrontare Barcellona e il Psg campione d'Europa in carica. Sfida dal grande fascino anche contro il Manchester United, al Sinigaglia pure le partite contro Lipsia e Aek
Sarri schiera Krstovic e non Scamacca come riferimento pi avanzato, gioca Zalewski e non De Ketelaere con Raspadori. In difesa Scalvini e Kossonou da centrali e Kolasinac a sinistra. Gioca Samardzic a centrocampo
Sono 36 le squadre ammesse nella nuova edizione: conosciamole meglio dalle novità sul mercato agli undici tipo. Ecco tutte le probabili formazioni della Champions al via
Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League, 0-0 che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso Carnesecchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstovic sfiora due volte il gol, negato da Tzur. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio
A Montecarlo si svela la fase campionato della Champions League 2026-2027. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato (Inter e Roma), mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e Psg. Il sorteggio è in diretta su Sky Sport 24, in streaming su SkySport.it e su YouTube
L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato a Sky alla vigilia del ritorno del playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv dopo il pareggio dell’andata. "Siamo consapevoli di potercela fare - ha detto -, non sarà una partita facile. De Ketelaere? Devo vedere se metterlo dall'inizio o a gara in corso perché non sappiamo quanto durerà". Scalvini: "Ora molte cose ci vengono automatiche"
HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcão, Kraev; Owusu, Altman, Alkoukin; Boateng. All. Barda.
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Ederson, Gaetano, Samardzic; Zalewski, Krstovic, Raspadori. All. Sarri
Sarri è subentrato alla guida della Dea e l'ex allenatore di Napoli e Lazio ha iniziato la stagione senza sconfitte.
Dopo il pareggio contro l'Hapoel, l'Atalanta ha iniziato il campionato nel fine settimana, ospitando il Sassuolo a Bergamo nella prima giornata di Serie A.Giacomo Raspadori e Nikola Krstovic sono andati entrambi a segno nella vittoria per 2-1 dei padroni di casa, e Sarri ora cercherà un risultato simile in Europa.
Mentre l'Atalanta è entrata direttamente nei playoff - l'ultimo turno prima della fase a gironi - l'Hapoel ha già superato due turni preliminari di Conference League per arrivare a questo punto.Dopo aver eliminato il Ludogorets al secondo turno, ha sconfitto il GKS Katowice per 3-2 complessivamente al terzo turno, nonostante la sconfitta nella gara di ritorno.
L'Hapoel ha concluso la scorsa stagione al quarto posto nella Premier League israeliana, coronando il ritorno nella massima divisione dopo la retrocessione del 2024.
Dopo la trasferta in Italia, la squadra di Elyaniv Barda - che ha recentemente battuto l'Ironi Kiryat Shmona nelle semifinali di Coppa Toto - ha avuto il weekend libero per recuperare e prepararsi alla gara di ritorno in casa.
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