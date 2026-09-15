 Coppa Italia, tris Fiorentina: Pisa ko. Genoa-Sudtirol 1-0 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Coppa Italia, tris Fiorentina: Pisa ko. Genoa-Sudtirol 1-0

Coppa Italia fotogallery
4 foto
©Getty

Tutto secondo pronostico anche se non così scontato. Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato, e non poco, contro il Sudtirol vincendo per 1-0 grazie a un gol all'87' di Vasquez. La squadra di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0, con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA

ALTRE FOTOGALLERY

James Rodriguez annuncia il ritiro dalla Colombia

dopo il mondiale

L'ex portiere del Chelsea Edouard Mendy ha annunciato il ritiro dalla Nazionale del Senegal a 34...

20 foto

Gonzalez ufficiale all'Inter Miami: allenerà Messi

Calciomercato

L'Inter Miami ha annunciato il nuovo allenatore: sarà l'ex Inter Kily Gonzalez ad allenare la...

32 foto

Chi vince l'Europa League? Le favorite per Opta

Europa League

Chi vincerà l'Europa League 2026/27? Secondo le previsioni del Supercomputer Opta, che ha...

37 foto

Bennacer va in Qatar: ufficiale all'Al-Gharafa

Calciomercato

Ismael Bennacer firma con l'Al-Gharafa in Qatar dopo aver lasciato definitivamente il Milan in...

38 foto

Monaco e Barcellona scelte come sedi delle finali

Champions League

Il Comitato Esecutivo Uefa riunito nella giornata di martedì 15 settembre a Salonicco ha...

11 foto

Video in evidenza

    Coppa Italia: Ultime Notizie

    Vanoli: "Non dobbiamo sbagliare la partita"

    Coppa Italia

    Vigilia di Coppa Italia in casa Fiorentina. Al Franchi arriva il Pisa davanti a circa 15mila...

    Lazio ko, Gattuso: "Mi assumo le responsabilità"

    Coppa Italia

    "È una batosta. Ci metto la faccia perché è giusto così ma adesso zitti e pedalare. Mi assumo le...

    Genoa-Ascoli, incasso sarà devoluto alla Colombia

    beneficenza

    Iniziativa lodevole da parte del Genoa, che devolverà parte dell'incasso della partita di Coppa...