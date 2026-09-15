Tutto secondo pronostico anche se non così scontato. Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato, e non poco, contro il Sudtirol vincendo per 1-0 grazie a un gol all'87' di Vasquez. La squadra di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0, con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA