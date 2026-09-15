Tutto secondo pronostico anche se non così scontato. Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato, e non poco, contro il Sudtirol vincendo per 1-0 grazie a un gol all'87' di Vasquez. La squadra di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0, con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves
- GENOA-SUDTIROL 1-0
- 87' Vasquez
- GENOA (3-5-2 ): Stolz, Marcandalli, Otoa (80' Johan Vasquez),, Puczka, Drameh (61' El Shaarawy), Wiafe, Amorim, Mitaj (61' Colombo), Baldanzi (68' Junior Messias), Meichtry (81' H. J. Traoré), Vitinha. All. De Rossi
- SUDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Pellini (73' S. Molina), Giorgini (46' Stabile), Veroli (83' Bjarkason); F: Davi, Tait, Brik, S. Davi; Burnete, Anghelè (61' Zeroli); Mixtur, (73' Okoro). All. Possanzini
- FIORENTINA-PISA 3-0
- 40' Pellegrino, 70' Gnonto, 92' Pedro Gonçalves
- FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin (46' Viery), Pongracic, Valdepenas (72' Jimenez); Ndour, Oulai, Brescianini (60' Gonçalves); Mastantuono (60' Njie), Pellegrino (83' Beto), Gnonto. All. Vanoli.
- PISA (3-4-2-1): Scuffet; Primasso (64' Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Zanon (59' Angori), Piccinini, Loyola, Leris (75' Denoon); Ferrah, Rao (59' Moreo); Pittarello (59' Petagna). All. Bianco..