Dove vedere Hapoel Tel Aviv-Atalanta in tv

Oggi, giovedì 27 agosto, alle 20.00 il ritorno del playoff di Conference League con Hapoel Tel Aviv-Atalanta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Prepartita a partire dalle 19.30

Continuano le sfide internazionali di qualificazione alle Coppe Europee, tutte da vivere su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 27 agosto torna in campo l’Atalanta, impegnata nel match di ritorno dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv. Il match si giocherà nel campo neutro di Miskolc, in Ungheria, con fischio d’inizio previsto alle 20.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in chiaro su TV8, con prepartita dalle 19.30 e postpartita al termine dell’incontro.