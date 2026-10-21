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Ajax-Atalanta, Sarri: "Primi mesi di un nuovo ciclo sono sempre difficili"

Conference League

Le parole dell'allenatore dell'Atalanta alla vigilia della sfida di Conference League contro l'Ajax: "Visto l'ambiente e l'avversario bisogna fare bene, sennò son problemi. E' difficile avere idee chiare, ci manca continuità. Stiamo innescando un ciclo nuovo, non lo si può fare in 2-3 mesi". Match in programma giovedì 22 ottobre alle 21 in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

"Visto l'ambiente e l'avversario bisogna fare bene, sennò son problemi.

Incontriamo una squadra molto tecnica in un contesto da grande partita, bisogna essere all'altezza". Così Maurizio Sarri, a Sky Sport, alla vigilia della trasferta dell'Atalanta ad Amsterdam con l'Ajax nella seconda giornata di Conference League. L'allenatore nerazzurro ha 8 assenti di cui Hien, Kolasinac, Kossounou e Scalvini in difesa: "L'esperienza aiuta, ma non ti dà centimetri e impatto fisico. Zappacosta è un gran giocatore, a livello di movimenti ed esperienza potrebbe far bene anche da centrale, anche se è un esterno. Vediamo". Uno sguardo sull'avversario: "L'Ajax è un'evoluzione dal punto di vista tattico del calcio olandese, è di una qualità tecnica molto elevata - spiega -. Veniamo da tre partite di cui le prime due abbiamo segnato subito, con Venezia e Pafos, e una col Milan in cui non abbiamo giocato nel primo tempo. E' difficile avere idee chiare, ci manca continuità. Di solito abbiamo trenta-quaranta minuti di ottima qualità, sprazzi che danno la sensazione di essere una base da cui crescere. Stiamo innescando un ciclo nuovo, non lo si può fare in 2-3 mesi". Su De Ketelaere sotto tono, Sarri è chiaro: "Prima o poi riposerà anche lui che ha potenzialità enormi di cui non so se si renda conto. Bisogna riportarlo a un livello in cui può fare la differenza. Fa arrabbiare la sensazione che possa fare di più".

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