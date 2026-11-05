Nel VIDEO la splendida rete firmata da Daniel Dos Santos del Lugano contro il Kauno Zalgris. Karimov, con un'illuminante sventagliata serve sul filo del fuorigioco l’attaccante svizzero che in area di rigore è micidiale. Prima come un giocoliere compie tre palleggi con il destro e dopo un ribalzo a terra colpisce con i tempi giusti il pallone spedendolo all'incrocio. È la rete della serata di Conference? Giudicate voi...

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