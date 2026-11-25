L'Atalanta si prepara alla trasferta di Conference contro il Borac. Due i ballottaggi per Sarri: Bellanova è favorito su Zappacosta mentre Samardzic è avanti su Sulemana. In attacco torna Scamacca, sostenuto da Raspadori e Rowe. I bergamaschi cercano punti per risalire la classifica dopo averne conquistati 4 nelle prime 3 giornate. Il match è in diretta giovedì 26 novembre alle 21 su Sky Sport Max e in streaming su NOW

L'INTERVISTA DI SARRI