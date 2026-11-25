L'Atalanta si prepara alla trasferta di Conference contro il Borac. Due i ballottaggi per Sarri: Bellanova è favorito su Zappacosta mentre Samardzic è avanti su Sulemana. In attacco torna Scamacca, sostenuto da Raspadori e Rowe. I bergamaschi cercano punti per risalire la classifica dopo averne conquistati 4 nelle prime 3 giornate. Il match è in diretta giovedì 26 novembre alle 21 su Sky Sport Max e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Atalanta, la probabile formazione
ATALANTA, la probabile formazione: Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Samardzic, Raspadori, Rowe; Scamacca. All. Sarri
- Due ballottaggi per Sarri: in difesa, dove Bellanova è in vantaggio su Zappacosta, e sulla trequarti dove Samardzic è avanti su Sulemana
- In attacco torna Scamacca e alle sue spalle dovrebbe esserci Raspadori
- A centrocampo, insieme a Ederson dovrebbe partire Pasalic dal 1'
- In porta, al posto dell'infortunato Carnesecchi, c'è Sportiello
Borac, la probabile formazione
BORAC (4-2-3-1), la probabile formazione: Jurkas; Rogan, Meijers, Sanicanin, Herrera; Ogrinec, Joijc; Vukovic, Deket, Hiros; Juricic. All. Marinovic