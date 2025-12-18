 Conference League 2025 2026, le qualificate agli ottavi e ai playoff | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Conference League, le squadre qualificate agli ottavi di finale e ai playoff

Conference League fotogallery
13 foto

Si chiude la prima fase della Conference League, dove la Fiorentina chiude al 15° posto e da testa di serie affronterà ai playoff una tra lo Jagiellonia e l'Omonia dell'ex Jovetic. Qualora i viola superassero il turno ci sarà lo Strasburgo o il Rakow, le prime due in classifica. Aspettando il sorteggio degli spareggi il prossimo 16 gennaio, ecco il quadro completo tra le qualificate e i possibili incroci tra playoff e ottavi di finale

LA CLASSIFICA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE

Calcio: altre fotogallery

Corsa al 5° posto Champions: l'Italia scivola 5^

classifica

In palio c'è il posto "extra" nella prossima Champions (riservato alle due Nazioni al vertice)...

23 foto

Ranking Uefa: Fiorentina ko ma sale in classifica

classifica

Fiorentina sconfitta nell'ultima giornata di Conference League e destinata ai playoff, ma i viola...

27 foto

Conference, le qualificate agli ottavi e i playoff

Conference League

Si chiude la prima fase della Conference League, dove la Fiorentina chiude al 15° posto e da...

13 foto

La classifica finale della Conference League

Conference League

La "fase campionato" della Conference League certifica la 15^ posizione della Fiorentina, che...

36 foto

Le pagelle di Napoli-Milan 2-0

supercoppa

A Riad finisce 2-0 Napoli-Milan, nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. Il migliore in...

24 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza