Conference League, le squadre qualificate agli ottavi di finale e ai playoff
Si chiude la prima fase della Conference League, dove la Fiorentina chiude al 15° posto e da testa di serie affronterà ai playoff una tra lo Jagiellonia e l'Omonia dell'ex Jovetic. Qualora i viola superassero il turno ci sarà lo Strasburgo o il Rakow, le prime due in classifica. Aspettando il sorteggio degli spareggi il prossimo 16 gennaio, ecco il quadro completo tra le qualificate e i possibili incroci tra playoff e ottavi di finale
- I club classificati dal 9° al 16° posto sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto ci vanno come non teste di serie.
- I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati (16 gennaio 2026) contro i club non teste di serie, sempre a coppie, come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
- LOSANNA - ZRINJSKI o SIGMA OLOMUC
- CRYSTAL PALACE - ZRINJSKI o SIGMA OLOMUC
- LECH POZNAN - KuPS o SHKENDIJA
- SAMSUNSPOR - KuPS o SHKENDIJA
- CELJE - NOAH o DRITA
- AZ ALKMAAR - NOAH o DRITA
- FIORENTINA - JAGIELLONIA o OMONIA
- RIJEKA - JAGIELLONIA o OMONIA
- Come per i playoff, anche le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono "accoppiate" tra di loro: la 1^ con la 2^, la 3^ con la 4^, la 5^ con 6^ e la 7^ con l'8^.
- Queste quattro coppie sono, a lora volta, abbinate a quelle dei playoff, così da poter costruire un quadro completo del "percorso":
- 1 e 2 sono accoppiate con 15/16 o 17/18
- 3 e 4 sono accoppiate con 13/14 o 19/20
- 5 e 6 sono accoppiate con 11/12 o 21/22
- 7 e 8 sono accoppiate con 9/10 e 23/24
- Strasburgo vs una tra: Jagellonia, Omonia, Fiorentina, Rijeka
- Rakow vs una tra: Jagellonia, Omonia, Fiorentina, Rijeka
- Aek Atene vs una tra: Noah, Drita, Celje, Az Alkmaar
- Sparta Praga vs una tra: Noah, Drita, Celje, Az Alkmaar
- Rayo Vallecano vs una tra: KuPS, Shkendija, Lech Poznan, Samsunspor
- Shakhtar Donetsk vs una tra: KuPS, Shkendija, Lech Poznan, Samsunspor
- Mainz vs una tra: Zrinjski, Sigma Olomuc, Losanna, Crystal Palace
- Aek Larnaca vs una tra: Zrinjski, Sigma Olomuc, Losanna, Crystal Palace
