Fiorentina-Udinese, il risultato in diretta
La Fiorentina, alla ricerca della prima vittoria in campionato, ospita al "Franchi" l'Udinese per la 16^ giornata di Serie A. All'8' rosso diretto per Okoye: tocco di mano fuori area del portiere bianconero per anticipare Kean. In campo Sava al posto di Kabasele. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
20' - Palo di Gudmundsson! Conclusione dalla distanza dell'islandese che termina sul legno alla sinistra di Sava. Sullo sviluppo dell'azione steso Parisi al limite, punizione per la Viola
19' - Dodò scatta sulla destra, arriva sul fondo e la mette in mezzo. Solet devia e alza il pallone, Sava blocca in presa alta
15' - Cross di Parisi dalla destra per Kean, che appostato sul secondo palo devia il pallone ma non trova lo specchio della porta
12' - Punizione calciata da Mandragora, pallone che scheggia l'incrocio dei pali
11' - Esce Kabasele ed entra Sava
10' - Non ci sono irregolarità, confermata l'espulsione di Okoye e il calcio di punizione dal limite per la Viola. Intanto Kean, dolorante dopo il contatto con il portiere dell'Udinese, è a bordo campo
8' - Check del Var in corso, si sta valutando una possibile irregolarità a inizio azione. Intanto si scalda Sava, secondo portiere dell'Udinese
8' - Espulso Okoye! Il portiere dell'Udinese prova l'anticipo su Kean e colpisce il pallone con la mano fuori area, Udinese in 10
6' - Ci prova Kabasele di prima: pallone centrale, De Gea blocca in tuffo
5' - Zaniolo imbuca per Davis che prova a liberare il sinistro, bravo Comuzzo ad anticiparlo. Pallone in fallo laterale
2' - Vanoli ha deciso di schiarare la Fiorentina con il 4-3-3: in fase offensiva c'è Parisi largo a destra a comporre un tridente con Kean e Gudmundsson
1' - Parte subito forte l'Udinese con l'avanzata di Zanoli sulla destra, prova il cross ma la difesa Viola chiude
Fiorentina-Udinese, si parte!
Squadre in campo, tra poco si parte al Franchi!
Così tra poco in campo...
FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli
- A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller.
Udinese senza Bayo e Modesto: tutti i convocati in Coppa d'Africa
Fiorentina: Jagiellonia o l'Omonia dell'ex Jovetic ai playoff di Conference League
Il programma della 16^ giornata
- Lazio-Cremonese 0-0
- Juventus-Roma 2-1
- Cagliari-Pisa 2-2
- Sassuolo-Torino 0-1
- Fiorentina-Udinese, ore 18
- Genoa-Atalanta, ore 20.45
Quattro gare rinviate per la Supercoppa Italiana:
- Verona-Bologna
- Napoli-Parma
- Como-Milan
- Inter-Lecce
Zanoli: "La vittoria di Napoli ci ha fatto capire che possiamo battere chiunque"
Alessandro Zanoli, esterno dell'Udinese, è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Sarà una partita tosta, non hanno ancora mai vinto in campionato. Dovremo subito far capire chi comanda il gioco come abbiamo fatto con il Napoli e partire forti. L'obiettivo è portare a casa i 3 punti. Vincere contro il Napoli ci ha fatto capire che possiamo battere chiunque e che siamo forti, basta solo volerlo".
Arbitra Maurizio Mariani
- Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia
- Assistenti: Alassio e Tegoni
- IV uomo: Arena
- Var: Giua
- AVar: Di Paolo
De Gea con la fascia da capitano
Il capitano della Fiorentina per il match contro l'Udinese sarà David De Gea. Segnale chiaro di Vanoli che ha deciso di dare la fascia al portiere spagnolo che non sta vivendo un momento particolarmente felice.
Udinese, Nani: "L'idea è di non vendere nessuno a gennaio"
Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio. "La Fiorentina è una squadra importante, all'inizio del campionato la mettevo in zona Europa. Ritrovarla in questa situazione dispiace, sorprende e preoccupa. Hanno grandi campioni che possono svegliarsi in qualsiasi momento, speriamo non lo facciano oggi. Sono forti, vivono di una situazione non facile e cercheremo di approfittarne. Non prenderemo l'avversario sottogamba, hanno grandi campioni. Loro in attacco creano tanto, è una squadra pericolosa. Mercato di gennaio? Alla fine dello scorso mercato ho detto che ero soddisfatto, ma poi alla fine quello che dà il giudizio è il campo. L'idea è di non vendere nessuno, non abbiamo raggiunto ancora l'obiettivo dei 40 punti. Abbiamo ambizioni, sogni, si vive per questo e vorremmo alzare l'asticella".
Nel torneo 2024/25, Jurgen Ekkelenkamp - che ha fornito uno dei suoi due assist vincenti in Serie A proprio contro la Fiorentina al Franchi, nella vittoria friulana dello scorso campionato - dopo essersi sbloccato contro il Napoli a febbraio 2025, aveva segnato una doppietta nella presenza successiva proprio contro una squadra toscana (l'Empoli).
La classifica della Serie A
Tra i portieri con almeno 10 presenze in questo campionato, solamente Leali del Genoa (64.6%) ha una percentuale di parate inferiore a David De Gea (64.9%): il portiere spagnolo è tra i pari ruolo quello che ha commesso più errori diretti che hanno portato a un tiro (quattro) ed errori diretti che hanno portato a un gol (tre) in questa Serie A.
Moise Kean, che è andato a segno in entrambe le gare dello scorso campionato contro l'Udinese, è il giocatore con più tiri tentati in questo campionato (58), ma è anche il peggiore del torneo per percentuale realizzativa (appena 3.45%, viste le due sole reti segnate) tra chi ha effettuato almeno 30 conclusioni finora.
Fiorentina, contatti positivi per Paratici
Solamente Inter (113), Roma (108) e Como (106) hanno collezionato più recuperi offensivi in seguito a pressing dell'Udinese (104) in questa Serie A, mentre solo Juventus e Inter (23 ciascuna) sono andate più volte al tiro dei friulani in seguito a queste situazioni di gioco nel torneo in corso (21 per i bianconeri).
La Fiorentina è una delle due peggiori difese del campionato (26 gol subiti, come il Torino) e la peggior difesa considerando solo i secondi tempi (14 reti incassate nelle riprese): era dal 2001/02 che la formazione toscana non incassava così tanti gol nelle prime 15 partite di un torneo di Serie A (30 in quel caso).
Nell'era dei tre punti a vittoria, solamente l’Hellas Verona 2022/23 e il Crotone 2016/17 sono riuscite a salvarsi nonostante sei o meno punti conquistati dopo le prime 15 partite disputate nel massimo campionato. Mentre da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo l’Hellas Verona 2022/23 si è salvato avendo almeno otto punti di distanza dalla zona salvezza dopo 15 partite giocate (Hellas 5 punti, Spezia 13 in quel caso).
Protesta dei tifosi della Fiorentina
I gruppi organizzati della curva della Fiorentina entreranno al "Franchi" con 20 minuti di ritardo per protesta.
Nelle ultime sei gare di campionato l'Udinese ha vinto tre volte e perso in altrettante occasioni: in tutte e tre le vittorie non ha concesso gol agli avversari, così come in due delle tre sconfitte non è riuscita ad andare a bersaglio.
La Fiorentina non ha ancora vinto in casa in questo campionato in sette partite (2 pareggi, 5 sconfitte) ed è una delle quattro squadre dei maggiori cinque tornei europei in corso senza successi interni (insieme a Mainz, Levante e Wolverhampton); la Viola potrebbe collezionare otto gare casalinghe di fila senza vittoria in Serie A per la prima volta dal settembre 2019 (serie di 13 in quel caso, tra la fine del torneo 2018/19 e l'inizio del 2019/20).
L'Udinese ha vinto due volte nelle ultime quattro trasferte a Firenze in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta) e dopo la vittoria per 2-1 il 23 dicembre 2024, cerca un bis di successi consecutivi in casa della Fiorentina che manca dal periodo 1986-1989.
La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate in Serie A contro l'Udinese (1 pareggio, 1 sconfitta), segnando in totale 10 gol, due di media a match nel parziale. Nelle cinque precedenti aveva perso tre volte la Viola (2 vittorie), mancando l'appuntamento con il gol in tre di queste cinque partite.