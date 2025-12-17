Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio. "La Fiorentina è una squadra importante, all'inizio del campionato la mettevo in zona Europa. Ritrovarla in questa situazione dispiace, sorprende e preoccupa. Hanno grandi campioni che possono svegliarsi in qualsiasi momento, speriamo non lo facciano oggi. Sono forti, vivono di una situazione non facile e cercheremo di approfittarne. Non prenderemo l'avversario sottogamba, hanno grandi campioni. Loro in attacco creano tanto, è una squadra pericolosa. Mercato di gennaio? Alla fine dello scorso mercato ho detto che ero soddisfatto, ma poi alla fine quello che dà il giudizio è il campo. L'idea è di non vendere nessuno, non abbiamo raggiunto ancora l'obiettivo dei 40 punti. Abbiamo ambizioni, sogni, si vive per questo e vorremmo alzare l'asticella".