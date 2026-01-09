Consigli Fantacalcio, i 'Fantaguizzi' di giornata: la top 11 delle possibili scommesse
La Serie A non si ferma e dopo il turno infrasettimanale torna subito in campo. A Fantashow, spazio di approfondimento di Sky Sport 24, sono stati proposti undici possibili sorprese tra chi è chiamato al riscatto e chi potrebbe essere il 'guizzo' di giornata
- Udinese-Pisa
- Juventus-Cremonese
- Fiorentina-Milan
- Genoa-Cagliari
- Lecce-Parma
- Roma-Sassuolo
- Como-Bologna
- Juventus-Cremonese
- Como-Bologna
- Udinese-Pisa
- Genoa-Cagliari