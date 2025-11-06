Offerte Sky
Rangers-Roma, le probabili formazioni per la partita di Europa League

Europa League

Stasera alle 21 in casa dei Rangers la Roma torna in campo per la quarta giornata di Europa League (match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche con l'opzione Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea). Senza gli infortunati Dybala, Bailey e Ferguson, Dovbyk sarà il centravanti. Possibile turno di riposo per Koné e Ndicka, Pellegrini potrebbe tornare dal 1'. Le probabili formazioni di Rangers-Roma

Roma
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Difensore centrale di destra
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore centrale di sinistra
Roma
Wesley
Wesley
Esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
Centrocampista centrale
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
Esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
Trequartista
Roma
Artem Dovbyk
Artem Dovbyk
Attaccante

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

  Potrebbe rivedersi Pellegrini dal 1'
  • Potrebbe rivedersi Pellegrini dal 1'
  • Possibile turno di riposo per Manu Koné e Ndicka

Rangers, la probabile formazione

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Dam, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danilo Pereira, Aasgaard; Chermitis. All. Rohl

