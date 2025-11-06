Stasera alle 21 in casa dei Rangers la Roma torna in campo per la quarta giornata di Europa League (match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche con l’opzione Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea). Senza gli infortunati Dybala, Bailey e Ferguson, Dovbyk sarà il centravanti. Possibile turno di riposo per Koné e Ndicka, Pellegrini potrebbe tornare dal 1’. Le probabili formazioni di Rangers-Roma
La probabile formazione della Fiorentina
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk
- Gasperini è senza gli infortunati Dybala, Bailey e Ferguson
- Potrebbe rivedersi Pellegrini dal 1'
- Possibile turno di riposo per Manu Koné e Ndicka
Rangers, la probabile formazione
RANGERS (3-4-2-1): Butland; Dam, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danilo Pereira, Aasgaard; Chermitis. All. Rohl