Stasera alle 21 in casa dei Rangers la Roma torna in campo per la quarta giornata di Europa League (match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche con l’opzione Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea). Senza gli infortunati Dybala, Bailey e Ferguson, Dovbyk sarà il centravanti. Possibile turno di riposo per Koné e Ndicka, Pellegrini potrebbe tornare dal 1’. Le probabili formazioni di Rangers-Roma

