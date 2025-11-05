Il Bologna ospita i norvegesi del Brann, terza forza nel proprio campionato, nella 4^ giornata del girone unico di Europa League. Fischio d'inizio alle 21 LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Vincenzo Italiano, che dovrebbe tornare a guidare i suoi dalla panchina, sceglie Dallinga da centravanti. Alle spalle dell'olandese un paio di ballottaggi, con Orsolini e Rowe favoriti rispettivamente su Bernardeschi e Cambiaghi
La probabile formazione del Bologna
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano/Niccolini
- Italiano, che dovrebbe tornare in panchina dopo il ricovero per polmonite delle scorse settimane, rilancia Dallinga al centro dell'attacco
- Alle spalle dell'olandese qualche dubbio sugli esterni, con Orsolini e Rowe favoriti nei rispettivi ballottaggi con Bernardeschi e Cambiaghi
La probabile formazione del Brann
BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Helland, Knudsen, De Roeve; Gudmundsson, Sorensen, Kornvig; Finne, Holm, Mathisen. All. Alexandersson