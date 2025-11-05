Offerte Sky
Bologna-Brann, le probabili formazioni del match di Europa League

Europa League

Il Bologna ospita i norvegesi del Brann, terza forza nel proprio campionato, nella 4^ giornata del girone unico di Europa League. Fischio d'inizio alle 21 LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Vincenzo Italiano, che dovrebbe tornare a guidare i suoi dalla panchina, sceglie Dallinga da centravanti. Alle spalle dell'olandese un paio di ballottaggi, con Orsolini e Rowe favoriti rispettivamente su Bernardeschi e Cambiaghi

LE PAROLE DELLA VIGILIA DI NICCOLINI

Probabili formazioni
Bologna
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
Difensore centrale
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
Terzino sinistro
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
Centrocampista centrale
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Centrocampista centrale
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Ala destra
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
Trequartista
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Ala sinistra
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga
Attaccante

La probabile formazione del Bologna

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano/Niccolini

  • Italiano, che dovrebbe tornare in panchina dopo il ricovero per polmonite delle scorse settimane, rilancia Dallinga al centro dell'attacco
  • Alle spalle dell'olandese qualche dubbio sugli esterni, con Orsolini e Rowe favoriti nei rispettivi ballottaggi con Bernardeschi e Cambiaghi

La probabile formazione del Brann

BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Helland, Knudsen, De Roeve; Gudmundsson, Sorensen, Kornvig; Finne, Holm, Mathisen. All. Alexandersson

