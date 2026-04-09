L'Aston Villa ha segnato 5 gol negli ultimi 15 minuti del secondo tempo, solo lo Stoccarda (6) ne conta di più in questa edizione di UEFA Europa League.
Bologna-Aston Villa 1-3, gol e highligts: Konsa e doppio Watkins, segna Rowe
La squadra di Italiano gioca una buona partita ma viene punita da tre errori. Nel primo tempo gol annullato a Castro, traversa di Ferguson ma prima del break segna Konsa. A inizio ripresa arriva il raddoppio di Watkins, Bernardeschi colpisce un palo, Rowe impegna Martinez e poi al 90’ trova il gol che sembra restituire speranza. Ma al 94’ ancora Watkins segna la rete del definitivo 3-1
Le pagelle di Bologna-Aston Villa
Non basta Rowe al Bologna di Italiano per tenere il risultato in bilico in vista della partita di ritorno contro l'Aston Villa. Lerrore di Ravaglia pesa sulla sconfitta. Male anche Heggem e tutto il centrocampo emiliano. Nella squadra di Emery spiccano Watkins e Martinez nelle pagelle di Riccardo Gentile
Le pagelle di Bologna-Aston Villa 1-3Vai al contenuto
Gli highlights di Bologna-Aston Villa 1-3
Tabellone Europa League: tutti i quarti di finale e i possibili incroci in semifinale
L'Aston Villa vince contro il Bologna nell'andata dei quarti di finale di Europa League: al "Dall'Ara" termina 1-3 con la doppietta di Watkins e i gol di Konsa e Rowe. Il Friburgo si impone con un netto 3-0 casalingo contro il Celta Vigo, a segno anche Grifo. Pareggio tra Porto e Nottingham Forest. Parità anche tra Braga e Real Betis, giocata mercoledì. Giovedì 16 aprile le gare di ritorno, LIVE su Sky Sport e NOW. Qui risultati, tabellone e i possibili incroci in ottica semifinali
Tabellone Europa League. Vittorie per Aston Villa e FriburgoVai al contenuto
Jonathan Rowe ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 3 partite di UEFA Europa League (2 reti, 2 assist)
Il Bologna ha segnato in 11 delle proprie 13 partite, solo il Celta Vigo (12) ha fatto meglio in questa edizione di UEFA Europa League.
L'Aston Villa ha segnato in 11 delle proprie 11 partite, solo il Celta Vigo (12) ha fatto meglio in questa edizione di UEFA Europa League.
Emiliano Buendía ha fornito 4 assist in questa edizione (1 in questa partita), più di ogni altro giocatore dell'Aston Villa in UEFA Europa League.
Oliver Watkins ha segnato 3 gol in stagione (2 nella partita), nessun giocatore dell'Aston Villa ha fatto meglio in UEFA Europa League.
Bologna-Aston Villa 1-3
94' - Ancora su corner, segna Watkins: Aston Villa avanti 3-1
90' - Tre minuti di recupero
90' - Esce Freuler, entra Cambiaghi
90' - Accorcia il Bologna: gran gol di Rowe
All'ennesimo tentativo, gol meritatissimo per Rowe che ancora una volta stringe il campo da sinistra e con un destro potente fulmina Martinez sul secondo palo
88' - Escono Buendia e Rogers, entrano Maatsen e Bailey
85' - Ammonito Rogers
82' - Esce Castro, entra Odgaard
81' - Ancora il solito Rowe sempre da sinistra, rientra sul destro e calcia sul secondo palo, gran parata di Martinez che devia in angolo
79' - Esce Onana, entra Bogarde
78' - Fiammata del Bologna con il solito Rowe che guadagna il fondo, palla all'indietro per Bernardeschi, conclusione di prima intenzione, palla contro il palo
77' - L'Aston Villa arriva con troppa facilità verso l'area di rigore del Bologna, ci prova Rogers che calcia sul primo palo troppo debolmente. Ravaglia para
75' - Con generosità il Bologna ci prova ma adesso l'Aston Villa controlla con un certo ordine e senza grossi affanni
67' - Escono Pobega e Ferguson, entrano Moro e Orsolini
65' - Ammonito Pobega
58' - Adesso il Bologna sembra aver accusato il colpo e fa fatica a reagire
Oliver Watkins ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 3 partite di UEFA Europa League (2 reti, 1 assist).
51' - Raddoppia l'Aston Villa: segna Watkins
Il Bologna perde una palla sanguinosa in costruzione, Watkins vince il duello in pressione e si presenta a tu per tu con Ravaglia e lo batte
48' - Rowe semina il panico sulla sinistra poi mette un gran pallone all'indietro per Pobega che calcia di prima intenzione, palla fuori di pochissimo
Non ci sono stati cambi nell'intervallo
Bologna-Aston Villa 0-1
Si riparte al Dall'Ara
L'Aston Villa ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 11 partite di UEFA Europa League.
Primo gol per Ezri Konsa alla sua 40^ partita in questa stagione, considerando tutte le competizioni. L'Aston Villa ha segnato di testa per la quinta volta in questa stagione di Europa League, nessuna formazione conta più marcature con questo fondamentale (cinque anche per il Ferencvaros)
Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto all’Aston Villa (cinque, come il Ferencváros) in questa edizione di UEFA Europa League.
Bologna-Aston Villa 0-1
45' - Due minuti di recupero
Aston Villa in vantaggio al primo tiro nello specchio della porta
44' - Aston Villa in vantaggio: segna Konsa
Dagli sviluppi di un calcio d'angolo da sinistra, uscita totalmente errata di ravaglia che manca il pallone, non fa lo stesso Konsa che di testa appoggia in rete
L'Aston Villa non ha ancora effettuato un tiro nello specchio in questa partita.
42' - Prova a essere un po' più intraprendente l'Aston Villa in questo finale di primo tempo dopo aver sofferto la qualità di gioco del Bologna
38' - La prima vera fiammata della gara dell'Aston Villa porta la firma di McGinn che stringe da destra e calcia con il sinistro, palla fuori di poco
Solo il Nottingham Forest (sette) ha colpito più legni rispetto al Bologna (sei) in questa edizione della UEFA Europa League.
35' - Il Bologna continua a giocare con grande coraggio anche sfidando la pressione dell'Aston Villa
30' - Adesso il Bologna attacca a testa bassa, Rowe va ancora via sulla sinistra, mette in mezzo un gran pallone per Ferguson che colpisce la traversa
26' - Bologna in vantaggio: segna Castro ma c'è fuorigioco
Ripartenza micidiale del Bologna con Rowe che la gioca per Castro, conclusione deviata da Martinez la palla tocca il palo ma finisce oltre la linea di porta nonostante un tentativo di salvataggio da parte della difesa inglese. L'arbitro convalida ma poi annulla per fuorigioco
21' - Occasione per il Bologna con uno sviluppo da sinistra con palla di Miranda a Castro, conclusione respinta,l'azione prosegue a destra, cross di Bernardeschi per Miranda che in semi-rovesciata chiama alla parata Martinez
18' - Il Bologna prova a rispondere con una conclusione da fuori di Bernardeschi, palla decisamente lontana dalla porta di Dibu Martinez
15' - Dagli sviluppi del calcio di punizione, palla in profondità di Tielemans per Watkins che non arriva alla deviazione vincente facilitando l'uscita di Ravaglia
14' - Ammonito Lucumì
10' - Si preannuncia una sfida molto tattica perché anche l'Aston Villa cerca di 'chiamare' la pressione del Bologna e talvolta rallenta molto la sua fase di costruzione
5' - Molto propositivo il Bologna in questo avvio, la squadra di Italiano cerca di attirare la pressione dei Villans per poi verticalizzare
3' - Prova a costruire il Bologna ma l'Aston Villa è sempre molto aggressivo e pronto alla pressione
Bologna-Aston Villa 0-0
Si parte al Dall'Ara
Minuto di raccoglimento in memoria di Mircea Lucescu
Squadre in campo e inno dell'Europa League, tra poco inizia Bologna-Aston Villa
Emiliano Martínez spera di aiutare l'Aston Villa a conquistare la terza partita consecutiva senza subire gol in UEFA Europa League e la sesta in questa stagione della competizione.
Ollie Watkins ha segnato nella vittoria per 1-0 dell'Aston Villa in casa del Lille negli ottavi di finale e ha fornito l'assist a Leon Bailey per il secondo gol nella vittoria per 2-0 nella partita di ritorno, oltre ad aver trovato la rete nel trionfo casalingo per 2-0 contro il West Ham nell'ultima partita di campionato disputata dalla squadra.
Di Vaio: "Percorso positivo, abbiamo dimostrato il nostro valore"
"Il percorso che abbiamo fatto è stato molto positivo, dopo la prima giocata a Birmingham abbiamo dimostrato il nostro livello e il nostro valore, superando il turno in un gruppo non facile. Stasera speriamo di ripetere le prestazioni contro la squadra migliore o comunque una delle migliori del torneo".
Tammy Abraham (in panchina) ha raggiunto la finale di UEFA Europa League 2022/23 con la Roma.
Serie A, la presentazione della 32^ giornata: orari, arbitri e squalificati
La presentazione della 32^ giornata di Serie AVai al contenuto
Dal dribbling ai talenti: cosa non va nel calcio italiano e il confronto con l'Europa
Sono giorni di riflessione dopo il terzo Mondiale consecutivo mancato dall'Italia. Nel corso degli studi Champions di Sky Sport, Luca Mastrorilli ha analizzato cosa non sta funzionando nel nostro calcio.
Dal dribbling ai talenti: cosa non va nel calcio italianoVai al contenuto
Italiano: "Loro favoriti, noi dobbiamo fare una partita super"
"Bello esserci, disputare partite come queste. Vediamo se si riesce a essere performanti. Di fronte abbiamo una grande squadra e un allenatore che ha già vinto quattro volte questa competizione. Sono favoriti, dobbiamo fare una partita super per metterli in difficoltà"
Le squadre con più gol fatti in Europa nella stagione 2025/2026. CLASSIFICA
Ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, il Bayern Monaco continua a impressionare per l'enorme facilità in zona gol. Considerando tutte le competizioni 2025/26, la squadra di Kompany sfiora quota 150 gol dei quali 49 segnati da Kane. Quali sono le altre squadre più prolifiche in Europa? C'è un'italiana nella top 10. E il record storico risale a 14 anni fa: i tedeschi sono lontani 42 reti (dati Transfermarkt)
Le squadre che hanno segnato più gol in Europa in questa stagione. CLASSIFICAVai al contenuto
Tabellone Europa League: tutti i quarti di finale e i possibili incroci in semifinale
Al via l'andata dei quarti di finale d'Europa League con il pareggio per 1-1 in Braga-Betis: si deciderà tutto giovedì prossimo in Spagna. Il Bologna, che ha eliminato la Roma agli ottavi, se la vedrà giovedì 9 aprile alle 21 contro l'Aston Villa (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Il Porto giocherà sul campo del Nottingham Forest mentre il Friburgo sfida il Celta Vigo. Qui risultati, tabellone e i possibili incroci in ottica semifinali
Tabellone Europa League. Parità tra Braga e Betis all'andataVai al contenuto
Emery: "Sarà una partita molto impegnativa"
"Ho chiesto alla squadra rispetto per questa competizione, è difficile essere competitivi ad alto livello col Bologna. Collettivamente dobbiamo essere molto organizzati e cercare di dare il massimo, sarà una partita molto impegnativa"
Questo è il primo quarto di finale per il Bologna nell'era della UEFA Europa League, ovvero la sua stagione d'esordio nella competizione. In precedenza, la squadra aveva raggiunto i quarti di finale due volte in Coppa UEFA, perdendo 3-1 complessivamente contro lo Sporting CP nel 1990/91 e battendo il Lione 3-2 nel doppio confronto del 1998/99
Italiano: "Inglesi sulla carta superiori, serve prova di coraggio"
Italiano ha presentato su Sky la vigilia dei quarti di andata di Europa League contro l'Aston Villa (alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW): "La pressione è un privilegio, la posta in palio necessita grande impegno e qualità. Il coraggio cerchiamo di metterlo in campo in ogni partita". Poi in conferenza: "Inglesi sulla carta superiori, ma possiamo ribaltare il pronostico"
Italiano: 'Aston Villa sulla carta superiore, serve una prova di coraggio'Vai al contenuto
Il Bologna ha collezionato 90 calci d'angolo in questa stagione della competizione, 12 in più di qualsiasi altra squadra e 18 in più rispetto alla seconda squadra ancora in gara, il Nottingham Forest.
La presentazione del match da parte dell'Aston Villa
Lo spogliatoio del Bologna al Dall'Ara
Il Dall'ara è pronto per la sfida con l'Aston Villa
La formazione del Bologna in grafica
La formazione dell'Aston Villa in grafica
Aston Villa, le scelte di formazione
Emery lascia in panchina l'ex Juve Douglas Luiz, gioca Tielemans più arretrato con Rogers nel trio di trequartisti insieme a McGinn e Buendia. Watkins l'uomo più avanzato
Bologna, le scelte di formazione
Italiano scioglie il ballottaggio tra Rowe e Cambiaghi in favore del primo. Gioca Pobega a centrocampo, Bernardeschi confermato nel tridente. Davanti c'è Castro
Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumí, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
ASTON VILLA (4-2-3-1): Dibu Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery
Statistiche e curiosità
Il Bologna è stato sconfitto in entrambi i precedenti incontri europei contro l'Aston Villa, perdendo al Villa Park in ciascuna delle due occasioni: 2-0 nella UEFA Champions League della scorsa stagione e 1-0 all'inizio di questa UEFA Europa League
Aston Villa, quattro clean sheet di fila contro italiane
L'Aston Villa ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite europee contro squadre italiane (3 vittorie, 1 pareggio). L'ultimo giocatore a segnare per una squadra italiana contro l'Aston Villa è stato Dennis Bergkamp nel settembre 1994 con l'Inter in Coppa UEFA.
Bologna, quinto quarto di finale in competizioni europee
Per il Bologna il prossimo sarà il quinto quarto di finale nelle maggiori competizioni europee: la squadra rossoblù è stata eliminata dal Leeds nella Coppa delle Fiere 1966/67 e dallo Sporting CP nella Coppa UEFA 1990/91, mentre ha eliminato l'FK Vojvodina nella Coppa delle Fiere 1967/68 e il Lione nella Coppa UEFA 1998/99.
Aston Villa ai quarti in Europa per la terza stagione di fila
L'Aston Villa ha raggiunto i quarti di finale di una competizione europea per la terza stagione consecutiva, dopo aver eliminato il Lille nel 2023/24 in Conference League e perso con un 5-4 complessivo contro il PSG nella UEFA Champions League della scorsa stagione. In Coppa UEFA/Europa League è invece il loro primo quarto di finale dal 1997/98, disputato contro l'Atlético Madrid (2-2 in aggregato, eliminati per la regola dei gol in trasferta).
Bologna ko in una sola delle ultime 15 gare in Europa
Il Bologna ha perso solo una delle ultime 15 partite nelle maggiori competizioni europee (8 vittorie, 6 pareggi), proprio contro l'Aston Villa a settembre. I rossoblù sono imbattuti da 11 gare; l'ultima squadra italiana a vantare una serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte in Europa è stata la Fiorentina (12 nel 2023/24).
L'Aston Villa ha vinto le ultime sette partite di Europa League
L'Aston Villa ha vinto le ultime sette partite di UEFA Europa League; soltanto in cinque precedenti occasioni un club inglese ha vinto otto sfide europee consecutive e tutte sono state a partire dall'inizio della stagione 2022/23: West Ham (8 nel 2022/23), Manchester City (10, da maggio 2023 a marzo 2024), Liverpool (8, da aprile 2024 a gennaio 2025), Chelsea (9 nel 2024/25) e Arsenal (8 nel 2025/26).
Solo lo Stoccarda ha effettuato più conclusioni rispetto al Bologna
Solo lo Stoccarda ha effettuato più conclusioni (225) rispetto al Bologna (223) nella UEFA Europa League in corso; tuttavia, quella rossoblù è la squadra che vanta il maggior numero di tiri nello specchio: 82, ben 31 in più dell'Aston Villa (51) avversaria in questo quarto di finale. Jonathan Rowe del Bologna è stato coinvolto in cinque gol nelle sue ultime sei presenze in UEFA Europa League (3 gol, 2 assist)
I numeri di Tavernier in Europa League
Questa è solo la seconda volta che un giocatore inglese è coinvolto in almeno cinque gol per un club non inglese in una stagione di Europa League, la prima da James Tavernier coi Rangers nel 2021/22 (7 gol, 2 assist).
Bernardeschi ha segnato cinque gol in questa Europa League
Federico Bernardeschi, cinque gol in questa Europa League, potrebbe diventare sia il secondo giocatore italiano a realizzare almeno sei reti in una delle ultime otto edizioni del torneo, dopo Gianluca Scamacca (sei nel 2023/24), sia il primo calciatore italiano ad andare a bersaglio in tre partite di fila nella competizione sempre dallo stesso Scamacca tra novembre 2023 e aprile 2024 (quattro in quel caso).
McGinn, nove gol con l'Aston Villa in Europa
John McGinn ha segnato nove gol con l'Aston Villa nelle principali competizioni europee, nessuno ne conta di più in questi tornei col club inglese (nove anche per Peter Withe); 41 calciatori scozzesi hanno realizzato almeno 10 gol in Europa, l'ultimo dei quali è stato Ally McCoist nel novembre 1990.