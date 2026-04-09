L'Aston Villa vince contro il Bologna nell'andata dei quarti di finale di Europa League: al "Dall'Ara" termina 1-3 con la doppietta di Watkins e i gol di Konsa e Rowe. Il Friburgo si impone con un netto 3-0 casalingo contro il Celta Vigo, a segno anche Grifo. Pareggio tra Porto e Nottingham Forest. Parità anche tra Braga e Real Betis, giocata mercoledì. Giovedì 16 aprile le gare di ritorno, LIVE su Sky Sport e NOW. Qui risultati, tabellone e i possibili incroci in ottica semifinali