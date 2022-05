La squadra giallorossa non alzava un trofeo da 14 anni, dalla finale dell'Olimpico vinta 2-1 contro l'Inter di Roberto Mancini, pochi giorni dopo la fine di un campionato che le due squadre si erano giocate fino all'ultima giornata. Una vittoria arrivata nonostante un assente illustre. Cosa fanno ora i giocatori che scesero in campo in quella partita: chi vuole fare l'allenatore, chi ha cambiato totalmente vita e qualcuno che, invece, gioca ancora