La Fiorentina vola in semifinale di Conference League per la seconda stagione consecutiva dopo aver battuto il Viktoria Plzen e dovrà vedersela con il Club Brugge. Aston Villa-Olympiacos dall'altra parte del tabellone. Giovedì 2 maggio la Viola disputerà la prima partita al Franchi, il ritorno in Belgio si giocherà invece mercoledì 8 maggio (giovedì 9 è festa nazionale in Belgio)

