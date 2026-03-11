 Club più preziosi per valore dei calciatori di proprietà. Classifica | Sky Sport
I club più preziosi al mondo per valore dei giocatori di proprietà: la classifica CIES

cies fotogallery
20 foto

Il Cies, l'Osservatorio sul Calcio, ha stilato la classifica delle squadre più preziose al mondo, considerando il valore aggregato dei cartellini dei giocatori di proprietà (dunque, compresi quelli dei giocatori dati in prestito). Nella top 20 ci sono tre club italiani, sono in otto invece a superare il miliardo di euro

