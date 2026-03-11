I club più preziosi al mondo per valore dei giocatori di proprietà: la classifica CIES
Il Cies, l'Osservatorio sul Calcio, ha stilato la classifica delle squadre più preziose al mondo, considerando il valore aggregato dei cartellini dei giocatori di proprietà (dunque, compresi quelli dei giocatori dati in prestito). Nella top 20 ci sono tre club italiani, sono in otto invece a superare il miliardo di euro
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 643 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 37
- il più prezioso: Igor Thiago (68,9 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 645 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 38
- il più prezioso: Yan Diomande (70,7 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 652 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 37
- il più prezioso: Jarell Quansah (70,8 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 666 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 38
- il più prezioso: Strahinja Pavlovic (54,2 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 757 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 42
- il più prezioso: Morgan Rogers (128,9 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 778 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 46
- il più prezioso: Diego Gomez (75,2 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 780 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 47
- il più prezioso: Kenan Yildiz (132,7 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 786 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 40
- il più prezioso: Julian Alvarez (118,8 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 789 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 35
- il più prezioso: Nick Woltemade (108,7 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 820 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 40
- il più prezioso: Lautaro Martinez (101,8 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 829 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 47
- il più prezioso: Benjamin Sesko (87,3 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 897 milioni di euro
- giocatori di proprietà: 47
- il più prezioso: Xavi Simons (85,4 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 1 miliardo di euro
- giocatori di proprietà: 47
- il più prezioso: Michael Olise (141,5 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 1,046 miliardi di euro
- giocatori di proprietà: 41
- il più prezioso: Florian Wirtz (130,4 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 1,346 miliardi di euro
- giocatori di proprietà: 38
- il più prezioso: Desiré Doué (130,8 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 1,348 miliardi di euro
- giocatori di proprietà: 34
- il più prezioso: Bukayo Saka (114,4 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 1,389 miliardi di euro
- giocatori di proprietà: 37
- il più prezioso: Lamine Yamal (351,6 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 1,541 miliardi di euro
- giocatori di proprietà: 36
- il più prezioso: Kylian Mbappé (192,4 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 1,608 miliardi di euro
- giocatori di proprietà: 47
- il più prezioso: Erling Haaland (237 milioni)
- valore aggregato di tutti i suoi giocatori: 1,732 miliardi di euro
- giocatori di proprietà: 54
- il più prezioso: Estevao (123 milioni)