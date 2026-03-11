Squadre dei top campionati d'Europa con più sconfitte: Tottenham 1°. Classifica
Il momento nero del Tottenham, giunto al sesto ko di fila considerando tutte le competizioni, proietta gli Spurs in cima alla classifica delle squadre con più sconfitte nelle ultime due stagioni (tra quelle dei cinque principali campionati europei). Nelle prime 10 posizioni anche tre italiane
- 33 sconfitte negli ultimi due anni
- 34 sconfitte negli ultimi due anni
- 35 sconfitte negli ultimi due anni
- 36 sconfitte negli ultimi due anni
- 37 sconfitte negli ultimi due anni
- 38 sconfitte negli ultimi due anni
- 39 sconfitte negli ultimi due anni
- 43 sconfitte negli ultimi due anni
- 44 sconfitte negli ultimi due anni
- 45 sconfitte negli ultimi due anni