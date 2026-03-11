 Squadre dei top campionati d'Europa con più sconfitte: Tottenham 1°. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Squadre dei top campionati d'Europa con più sconfitte: Tottenham 1°. Classifica

classifica fotogallery
10 foto

Il momento nero del Tottenham, giunto al sesto ko di fila considerando tutte le competizioni, proietta gli Spurs in cima alla classifica delle squadre con più sconfitte nelle ultime due stagioni (tra quelle dei cinque principali campionati europei). Nelle prime 10 posizioni anche tre italiane

VIDEO. KINSKY, DUE PAPERE IN 15' E CAMBIO IMMEDIATO

Calcio: altre fotogallery

Ranking, la Germania allunga: Italia a -500

classifica

L’Italia continua a inseguire il posto extra in Champions per il prossimo anno, ma ora si fa...

23 foto

Ranking Uefa per club: l'Atalanta resta 15^

classifica

Sono cominciati gli ottavi di finale e con essi la corsa al miglior posto nel ranking Uefa....

27 foto

Il tabellone della Champions League

Champions League

Si fa quasi impossibile per l'Atalanta, dopo il ko per 6-1 nell'andata con il Bayern. Gli...

13 foto

La classifica marcatori all-time della Champions

CHAMPIONS

Kane, Mbappé e Haaland provano a scalare posizioni, mentre Griezmann si avvicina a Filippo...

70 foto
epa12574789 Harry Kane of Munich poses after scoring the 0-4 goal during the German Bundesliga soccer match between VfB Stuttgart and FC Bayern Munich in Stuttgart, Germany, 06 December 2025. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

Diffidati in A: i calciatori a rischio squalifica

Serie A

Sono 6 i calciatori costretti a scontare un turno di squalifica e saltare la 29^ giornata di...

21 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza