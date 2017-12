Mirabelli: "Gigio? Sappiamo da dove viene il male"

Cessione solo in un caso

Il Milan non ha alcuna cessione di vendere, ma lo farà "solo se Gigio verrà a supplicarci di mandarlo via. E in quel caso deve essere accontentata la società. Noi non abbiamo bisogno di vendere, e non ci vogliamo far prendere per il collo da nessuno. Ci ho parlato fino a un minuto fa non l'ha detto. Dovesse accadere, detteremo noi le condizioni. Tuteleremo il Milan da un signore che sta danneggiando la nostra immagine, l’immagine del giocatore forse più importante del club. Vedremo cosa fare in futuro. E’ inutile che ci nascondiamo, un giorno il ragazzo si accorgerà dove sta bene e dove sta il male. Violenza morale? Non credo si possa mai dire una roba del genere: c’è qualche signore che sta diventando uno showman. Addio a gennaio? No, assolutamente: Gigio dovrà venire da noi e noi dovremo vedere a che condizioni eventualmente accettare. E non sarà facile per nessuno".