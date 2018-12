Quando si giocano gli ottavi di Coppa Italia?

Gli ottavi di Coppa Italia verranno disputati nell’arco di tre giorni, da sabato 12 gennaio 2019 a lunedì 14. Sedici le squadre impegnate in otto incontri, in campo club di Serie A (13), Serie B (1) e Serie C (2). Le vincenti della sfida unica, senza andata più ritorno, accederanno direttamente ai quarti di finale.

Il primo giorno di ottavi andranno in scena tre sfide. Juventus e Milan saranno entrambe impegnate in trasferta, una settimana prima di partire per l’Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa Italiana. Bianconeri a Bologna e rossoneri a Genova contro la Sampdoria. In programma anche Lazio-Novara. La domenica successiva, segnata ovviamente dalla pausa del campionato, che rimarrà fermo dal 29 dicembre fino al 20 gennaio, in campo Inter e Napoli, entrambe in casa. Spalletti se la vedrà col Benevento, unica superstite di B, mentre Ancelotti giocherà contro il Sassuolo. A completare il quadro Torino-Fiorentina. Il programma degli ottavi terminerà dunque di lunedì con le restanti due sfide: Cagliari-Atalanta e Roma-Virtus Entella (l’altra di C insieme al Novara), qualificatasi dopo il clamoroso 3-3 più vittoria ai rigori sul Genoa.

Ci saranno delle novità dagli ottavi di finale?

Da regolamento, dagli ottavi in poi entreranno in gioco i sistemi di Goal Line Technology e VAR.

Il calendario del quarto turno di Coppa Italia

Sabato 12 gennaio 2019

Bologna-Juventus

Lazio-Novara

Sampdoria-Milan

Domenica 13 gennaio 2019

Inter-Benevento

Napoli-Sassuolo

Torino-Fiorentina

Lunedì 14 gennaio 2019

Cagliari-Atalanta

Roma-Virtus Entella