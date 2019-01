Cosa pensa delle novità sul razzismo?

Quali sono le novità? Nessuna. Hanno detto delle cose per riempirsi la bocca. Ci sono degli strumenti negli stadi per prendere chi non rispetta le regole. Se non sbaglio, chi tirò la banana a Sterling ora non può entrare più negli stadi. In Italia abbiamo un problema: c'è paura di prendere delle decisioni. Mettiamo che c'è un rigore e iniziano i 'buu' razzisti, cosa facciamo? In Italia invece di starci zitti e prendere decisioni, ognuno si riempie la bocca quando invece farebbe meglio a non parlare.