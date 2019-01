La 72^ edizione della Coppa Italia sta per entrare ufficialmente nel vivo. Entrano in gioco le grandi della Serie A e non mancano gli incroci a sorpresa nelle sedici squadre che scenderanno in campo. Sorprende innanzitutto la presenza di ben due squadre di Serie C, il Novara e la Virtus Entella, che giocheranno contro le due squadre di Roma. I liguri possono vantare peraltro l’eliminazione del Genoa a Marassi, confermando tutta l’imprevedibilità della competizione. A rappresentare la Serie B, invece, c’è il solo Benevento che ritroverà San Siro dove l’anno scorso ha ben figurato sia contro l’Inter che contro il Milan. Tanta attesa, per questi tre giorni, che segnano la ripresa dell’attività agonistica del calcio italiano dopo la sosta del campionato, che si è fermato dopo il 29 dicembre quando si è giocata l’ultima giornata del girone d’andata. Il campionato riprenderà nel weekend tra il 19 e il 20 gennaio, ma intanto si può sicuramente ingannare piacevolmente l’attesa con la coppa nazionale. La Juventus è a caccia del quinto successo consecutivo, il 14° della sua storia. Secondo il tabellone, i bianconeri potrebbero trovare la vincente tra Cagliari e Atalanta ai quarti; la Roma potrebbe incrociare Torino o Fiorentina, il Napoli una tra Milan e Sampdoria. Il quarto di finale più probabile sembra quello che vedrà contrapposte Lazio e Inter. Gli ottavi di finale non prevedono una gara di ritorno, ma una di sola andata: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Quando si giocano gli ottavi di finale di Coppa Italia?

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si disputeranno in tre giorni diversi. In programma ci sono tre partite sabato 12 gennaio, tre partite domenica 13 gennaio e due lunedì 14 gennaio.

Quali partite si giocano sabato 12 gennaio?

Per sabato 12 gennaio sono in programma tre sfide. Si comincia alle ore 15, con Lazio e Novara che si affronteranno allo stadio Olimpico di Roma. Alle 18, invece, si prosegue con la gara del Ferraris tra Sampdoria e Milan e per concludere al Dall’Ara si giocherà Bologna – Juventus, che segna il debutto nel torneo dei bianconeri che sono campioni in carica e sono reduci da quattro vittorie consecutive della coppa.

Quali partite si giocano domenica 13 gennaio?

Tre partite anche in questo giorno, agli stessi orari del sabato. La prima gara è tra Torino e Fiorentina all’Olimpico Grande Torino, poi a San Siro l’Inter riceverà il Benevento. Chiude il programma di giornata la sfida del San Paolo tra Napoli e Sassuolo.

Quali partite si giocano lunedì 14 gennaio?

La tre giorni di Coppa Italia si conclude lunedì 14, con due partite. Alle 17:30 Cagliari e Atalanta giocheranno alla Sardegna Arena, mentre alle 21 si ritorna all’Olimpico di Roma per la sfida tra Roma e Virtus Entella.

Il calendario degli ottavi di finale di Coppa Italia

Sabato 12 gennaio

Ore 15:00: Lazio – Novara

Ore 18:00: Sampdoria – Milan

Ore 20:45: Bologna – Juventus

Domenica 13 gennaio

Ore 15:00: Torino – Fiorentina

Ore 18:00: Inter – Benevento

Ore 20:45: Napoli – Sassuolo

Lunedì 14 gennaio

Ore 17:30: Cagliari – Atalanta

Ore 21:00: Roma – Virtus Entella