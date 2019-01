Una coppia affiatata ormai da tempo. Ridono e scherzano parlando un po’ in francese e un po’ in italiano. Poi la foto di gruppo in treno verso Bologna e un clima che non può che essere disteso in casa dell’unica squadra imbattuta insieme al Psg nei cinque top campionati europei.

La gag diventa virale sui social. Benatia prende di mira Matuidi nelle sue storie su Instagram prima mentre dorme in treno, coperto da una giacca. Poi a tavola insieme a tutta la squadra con un pezzo di carta poggiato sulla testa. Scherzi da liceali, ma che fanno ridere tutti. Soprattuto i tifosi che si divertono a seguire i bianconeri tanto in campo quanto fuori dal campo.