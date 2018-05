Il video

Il video pubblicato sul profilo Instagram da Matuidi mostra i due esultare per il titolo, il primo per l’ex Psg, il secondo per Benatia, marocchino nato in Francia, difensore sì ma doppio goleador anche nella finale di Coppa Italia: l'atto numero uno del double tutto italiano. Prima le celebrazioni in francese, dunque Matuidi che interroga il compagno sulla traduzione di feux d’artifice, e via allo sfottò.

Il centrocampista della Nazionale transalpina quest’anno ha collezionato oltre tre mila minuti giocati, 31 presenze in A e 48 totali, con anche 4 gol e 2 assist. Per Benatia 32 le partite complessive in stagione, di cui 20 in campionato. 4, invece, i gol realizzati.