Solo un estratto, e tanti applausi per una presentazione che i tifosi del Milan sperano sia ugualmente da urlo anche in campo. Paquetá è ufficialmente un giocatore rossonero da qualche giorno e in Coppa Italia contro la Samp è arrivata la sua prima convocazione, forse con una maglia dal primo minuto. Lui nel frattempo fa gruppo, insieme ai compagni che hanno riservato per lui un rito di iniziazione postato sui social.

Il video arriva dal profilo Instagram di Bakayoko, che prima inquadra un ancora inconscio Paquetá mentre mangia e poi lo riprende anche durante il ballo con cui si è “presentato” ora anche ai suoi nuovi compagni. Il numero 39 rossonero ride e alza pollice e mignolo come facevano un tempo Cafu e Ronaldinho, in pieno stile brasiliano. E il sogno dei tifosi, dopo il ritorno di Leonardo che tanto l’ha voluto, è proprio quello di veder rivivere in lui quella magia verdeoro che manca ormai da troppo tempo dalle parti di Milano sponda rossonera.