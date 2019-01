Torna il calcio giocato, weekend dedicato agli ottavi di finale di Coppa Italia. Per l'Inter sfida contro il Benevento, in un San Siro a porte chiuse per quanto accaduto in occasione della partita di campionato contro il Napoli. Per i nerazzurri si tratta dell'esordio stagionale in questa competizione, essendo le big del campionato italiano entrate nel tabellone proprio agli ottavi di finale. Il Benevento, invece, ha battuto l'Imolese, ha poi vinto in casa dell'Udinese ai supplementari e, ai sedicesimi, ha sconfitto il Cittadella al Vigorito regalandosi dunque un ottavo prestigioso a San Siro contro l'Inter. In palio c'è un posto ai quarti di finale contro la Lazio, che invece ha già eliminato il Novara.

La probabile formazione dell'Inter

Luciano Spalletti gestirà la rosa in quest'appuntamento, in vista della sfida contro il Sassuolo del 19 gennaio alla ripresa del campionato. Turnover a metà, quindi, per l'allenatore nerazzurro, che confermerà qualche titolare soprattutto nell'asse centrale. Skriniar, Brozovic e Icardi, infatti, sono i pilastri della squadra ai quali non si può rinunciare. Tra i pali ci sarà Padelli, portiere di Coppa Italia. In difesa D'Ambrosio e Dalbert sugli esterni, con Ranocchia ad affiancare Skriniar al centro. Gagliardini e Joao Mario giocheranno ai lati di Brozovic. In avanti Candreva e Keita ad agire da esterni, con Mauro Icardi al centro.

Inter (4-3-3): Padelli; D'Ambrosio, Skriniar, Ranocchia, Dalbert; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Candreva, Icardi, Keita. Allenatore: Spalletti

La probabile formazione del Benevento

Anche in Serie B il campionato riprenderà la settimana prossima dopo la sosta, con il Benevento impegnato nella difficile trasferta di Lecce. Bucchi, però, vuol giocarsi quest'appuntamento nel migliore dei modi, onorando la sfida di San Siro. Confermato il solito 3-5-2, con Volta, Antei e Di Chiara davanti al portiere Montipò. I due esterni di centrocampo dovrebbero essere Letizia e Improta, con Del Pinto, Bandinelli e Tello al centro. In avanti Insigne in appoggio a Coda.

Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Del Pinto, Bandinelli, Tello, Improta; Insigne, Coda. Allenatore: Bucchi