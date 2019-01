INTER-BENEVENTO 6-2

3' rig. Icardi (I), 7' e 94' Candreva (I), 45'+1 Dalbert (I), 48' e 66' Lautaro Martinez (I), 58' Insigne (B), 74' Bandinelli (B)

INTER (4-4-2): Padelli; Vrsaljko, Ranocchia, Skriniar, Dalbert; Candreva, Gagliardini, Brozovic (82' Joao Mario), Perisic (67' Borja Valero); Lautaro Martinez, Icardi (46' Politano). Allenatore: Spalletti

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia (82' Billong), Antei, Di Chiara; Improta, Buonaiuto (85' Sanogo), Bandinelli, Tello, Letizia; Insigne, Coda (75' Ricci). Allenatore: Bucchi

Ammoniti: Vrsaljko (I), Gagliardini (I), Montipò (B).

6-2 al Benevento e l’Inter si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove i nerazzurri sono attesi dalla sfida contro la Lazio. In un San Siro a porte chiuse, per la squalifica dopo i cori di discriminazione razziale e territoriale contro il Napoli, i nerazzurri si portano in vantaggio al 3° minuto grazie a Icardi che trasforma un rigore concesso per un fallo di Antei su Candreva. Già al 7° raddoppia Candreva e sul finire del primo tempo, al 46°, tris firmato da Dalbert. Stesso copione nel secondo tempo: dopo tre minuti infatti Lautaro Martinez fa poker. Il Benevento accorcia con Roberto Insigne al 58’, ma al 66’ ancora Lautaro Martinez va in gol per il 5-1, firmando la sua personale doppietta. Bandinelli per i gli ospiti porta il risultato sul 5-2 al 74’, ma in pieno recupero Candreva (doppietta anche per lui) sigla il definitivo 6-2 che qualifica i nerazzurri ai quarti di finale di Coppa Italia.