Tutte le big ancora in corsa nelle competizione, Coppa Italia che entra sempre più nel vivo. Dopo i verdetti arrivati dagli ottavi di finale, è stato ufficializzato il programma completo degli quarti con date e orari dei match. Milan, Napoli, Fiorentina, Roma, Atalanta, Juventus, Inter e Lazio: sono queste le otto formazioni rimaste in corsa. Le partite dei quarti si svolgeranno, come nei precedenti turni, a gara unica, con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità; saranno infatti soltanto le semifinali a prevedere una doppia sfida andata/ritorno. Ad aprire il programma dei quarti sarà Milan-Napoli, gara che si giocherà a San Siro martedì 29 gennaio alle ore 20.45; il giorno seguente toccherà a Fiorentina-Roma sfidarsi alle 17.30, in serata invece riflettori puntati su Atalanta-Juventus; ultima gara dei quarti sarà quella tra Inter e Lazio che si giocherà giovedì 31 gennaio alle ore 21. Le vincenti dei match tra Milan-Napoli e Inter-Lazio si affronteranno in semifinale, essendo dalla stessa parte del tabellone; stesso discorso per le formazioni che supereranno il turno tra Fiorentina-Roma e Atalanta-Juventus. Questo il programma completo:

Martedì 29 gennaio

20.45 Milan-Napoli

Mercoledì 30 gennaio

17.30 Fiorentina-Roma

20.45 Atalanta-Juventus

Giovedì 31 gennaio:

21.00 Inter-Lazio