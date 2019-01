Gasperini-Juventus, la storia si ripete

Per la terza edizione consecutiva di Coppa Italia, Gasperini incontra la Juventus nel tabellone. Era già successo nel 2016-2017, con l'Atalanta sconfitta 3-2 a Torino negli ottavi. La sfida si rinnova nella stagione successiva, Coppa Italia 2017-2018, con la Juventus che in semifinale batte 2-0 l’Atalanta a Bergamo. Gasperini avrà una nuova occasione per prendersi la rivincita: mercoledì 30 gennaio all’Allianz Stadium c’è Juventus-Atalanta, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018-2019. Per Gasperini è una sfida contro il suo passato: ha iniziato la sua carriera, sia come calciatore sia come allenatore, proprio alla Juventus.