Il marchio di fabbrica è lo stesso del Bernabeu, quando fulminò il Real con un destro a giro da posizione defilata. Oggi Schone gioca con il Genoa, segna al debutto in Coppa Italia e il 'vizio' è sempre lo stesso, quello della notte di Madrid: calcio di punizione e gol.

Il centrocampista danese trafigge Rossi e chiude i giochi del suo Genoa, che batte 4-1 l'Imolese in casa (hanno giocato a Chiavari per l'indisponibilità del Ferraris) e passa al turno successivo, dove troverà la vincente di Ascoli-Trapani. Schone subito protagonista.

Arrivato dall'Ajax dopo una lunga trattativa di mercato, il danese ha lasciato subito il segno. Andreazzoli l'ha lanciato subito titolare e lui ha colpito su punizione. Poker importante per i rossoblù, in vista dell'esordio in campionato con la Roma.

Apre capitan Criscito dopo appena 2' su calcio di rigore, in rete anche i due nuovi arrivi Ghiglione e Saponara (entrambi all'esordio con il Genoa). Per l'Imolese rete di Alimi. Tra sabato e domenica in campo tutte le altre gare di questo terzo turno di coppa.

GENOA-IMOLESE 4-1

2' Criscito su rigore (G), 24' Saponara (G), 28' Ghiglione (G), 71' Alimi (I), 74' Schone (G)

GENOA : Radu, Biraschi, Zapata, Romero, Criscito, Ghiglione, Saponara (30' Radovanovic), Schone (76' Romulo), Lerager, Kouamé, Pinamonti. All. Andreazzoli.