Coppa Italia, il calendario e gli orari delle partite del quarto turno

Ultimo turno prima dell'ingresso nel tabellone delle teste di serie. Al Franchi i viola ospitano il Cittadella, partita importante anche per il futuro di Montella. Incroci di Serie A in Spal-Lecce, Udinese-Bologna e Cagliari-Sampdoria. Il calendario delle otto partite in programma tra il 3 e il 5 dicembre

Quarto turno di Coppa Italia, l'ultimo prima nell'ingresso del tabellone delle otto teste di serie. La prima settimana di dicembre definirà la griglia delle 16 squadre che si giocheranno la competizione dagli ottavi di finale in avanti. Tra le formazioni di Serie B, sono rimaste in gioco Cremonese, Empoli, Cittadella, Ascoli, Perugia e Frosinone mentre tra i club di A hanno salutato la competizione al terzo turno Brescia e Verona. Si gioca tra martedì 3 e giovedì 5 dicembre e le squadre vincenti conquisteranno gli ottavi di finale, dove entreranno nel tabellone le otto teste di serie (Juventus, Napoli, Inter, Atalanta, Milan, Roma, Lazio e Torino). Si gioca in gara unica e in caso di pareggio dopo 90′ si ricorre ai classici tempi supplementari, due di quindici minuti ciascuno. Se la parità dovesse persistere, via libera ai calci di rigore.

Quali partite si giocano martedì 3 dicembre?

Si parte alle 15 con Cremonese-Empoli, incrocio tra due squadre che in B non stanno rendendo secondo le attese e chiedono alla Coppa Italia un sorriso. Alle 18 invece il Genoa, fresco di ko interno contro il Torino, attende l'Ascoli. Prevedibile ampio turnover per Thiago Motta in vista della trasferta di Lecce in campionato, con una squadra già priva degli infortunati Kouame, Zapata e Lerager. Cerca il riscatto anche la Fiorentina, che alle 21 al Franchi ospita il Cittadella senza Pezzella, Chiesa e Ribery, in una partita importante anche per il futuro di Vincenzo Montella in panchina.

Quali partite si giocano mercoledì 4 dicembre?

Il mercoledì di Coppa Italia si apre al Curi, dove alle 15 il Perugia attende un Sassuolo galvanizzato dal 2-2 di Torino contro la Juventus. Alle 18 incrocio di Serie A in Spal-Lecce (chi passa trova il Milan), mentre il programma di giornata si chiuderà alle 21 a Udine con la sfida tra i bianconeri di casa, sconfitti per 3-0 dalla Lazio in campionato, e il Bologna fresco di blitz al San Paolo. La vincente affronterà la Juve.

Quali partite si giocano giovedì 5 dicembre?

Le ultime due sfide del quarto turno preliminare si giocano tra le 18 e le 21 di giovedì 5 dicembre. Apre al Tardini l'incrocio tra Parma e Frosinone, con in palio il pass per giocarsi gli ottavi contro la Roma, mentre Cagliari e Sampdoria si affronteranno in Sardegna nel replay dell'emozionante posticipo della 14^ giornata di Serie A, vinto in rimonta dalla squadra di Maran per 4-3.

Le date del quarto turno di Coppa Italia

Martedì 3 dicembre 2019

Ore 15, Cremonese-Empoli (chi vince affronta la Lazio)

Ore 18, Genoa-Ascoli (Torino)

Ore 21, Fiorentina-Cittadella (Atalanta)

Mercoledì 4 dicembre 2019

Ore 15, Perugia-Sassuolo (Napoli)

Ore 18, Spal-Lecce (Milan)

Ore 21, Udinese-Bologna (Juventus)

Giovedì 5 dicembre 2019

Ore 18, Parma-Frosinone (Roma)

Ore 21, Cagliari-Sampdoria (Inter)

Il programma della Coppa Italia

Quarto turno (gara unica): 3/5 dicembre 2019

Ottavi di finale (gara unica): 15/22 gennaio 2020

Quarti di finale (gara unica): 29 gennaio 2020

Semifinali: andata 12 febbraio, ritorno 4 marzo 2020

Finale: 13 maggio 2020