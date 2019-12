Genoa batte Ascoli e va agli ottavi di Coppa Italia

Il Genoa batte l'Ascoli per 3-2: Pinamonti segna nel primo tempo, i bianconeri si portano sull'1-2 a inizio ripresa e la squadra di Thiago Motta la ribalta con Criscito e ancora Pinamonti. Agli ottavi sfida al Torino

GENOA-ASCOLI 3-2

14' Pinamonti (G), 48' Beretta (A), 68' aut. Criscito (A), 72' Criscito (G), 79' Pinamonti (G)

Il Genoa batte l'Ascoli a Marassi e si regala l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Torino. I rossoblù passano dopo una gara emozionante, soprattutto nel secondo tempo. La squadra di Thiago Motta riesce a passare in vantaggio già al quarto d'ora con Pinamonti, che al centro dell'area di rigore è bravo ad anticipare Ferigra e trasformare un bel cross di Jagiello. Il gol rossoblù è l'unico lampo di un primo tempo non spettacolare e con pochissime occasioni. Per rivedere un'azione degna di nota, infatti, bisogna aspettare il 37': Lanni respinge un tiro di Criscito, Cassata calcia a botta sicura ma D'Elia salva sulla linea evitando il raddoppio del Genoa.

Emozioni e gol nella ripresa: 3-2 Genoa

Molto più vivace il secondo tempo, con l'Ascoli che parte fortissimo. Al 48' arriva infatti il pareggio di Beretta, che trasforma un veloce contropiede dei bianconeri. Al 52' Pinamonti spreca e al 68', sorprendentemente, l'Ascoli passa in vantaggio: cross di Gerbo dalla destra e autorete di Criscito, che devia nella porta di Jandrei. I rossoblù si ritrovano a dover rimontare e ci mettono appena quattro minuti per ritornare in parità. È lo stesso Criscito a farsi perdonare, con una deviazione vincente su assist di Pajac. Al 79', invece, Andrea Pinamonti segna il 3-2, con una bella conclusione d'interno all'angolino. Prima lo spavento, poi la contro-rimonta: il Genoa vince e vola agli ottavi, dove troverà il Torino.

Tabellino

GENOA (4-3-3): Jandrei; Biraschi, Romero, Criscito, Pajac; Jagiello (71' Pandev), Radovanovic, Cassata (87' Rovella); Agudelo, Pinamonti, Cleonise (69' Sturaro). All. Thiago Motta

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Ferigra, Valentini, D'Elia; Gerbo, Troiano, Briek (85' Cavion); Ninkovic (49' Rossetti); Beretta (69' Da Cruz), Ardemagni. All. Zanetti