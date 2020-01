30/30 ©Getty

Tra i 20 club della Serie A 2019-2020, Ibra non ha segnato soltanto a Spal, Verona e Sassuolo. Il motivo? Non li ha mai incontrati in passato. Già questa sera in Coppa Italia lo svedese proverà a "rimediare" contro la squadra di Semplici. Per la prima rete all’Hellas Verona dovrà invece aspettare il prossimo 2 febbraio, giorno di Milan-Verona di campionato. E il Sassuolo? Se ne riparla a maggio...