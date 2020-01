Milan-Spal, formazioni ufficiali e risultato in diretta live degli ottavi di Coppa Italia

A San Siro i rossoneri sfidano una Spal in grande crisi di risultati negli ottavi di finale di Coppa Italia. Pioli lascia in panchina Ibrahimovic e passa al 4-3-3, con Rebic e Castillejo insieme a Piatek. In difesa esordio per Kjaer dal 1'. Leggero turnover anche per Semplici. Chi passerà il turno affronterà ai quarti il Torino